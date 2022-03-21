【蘋果iPad】蘋果新一代iPad Air 5機背現怪聲　全因機身太單薄？

▲ 有部分蘋果用戶收到全新的iPad Air 5後，卻抱怨iPad Air的外殼品質下滑不少，甚至會經常聽到「吱吱聲」，相當困擾。

蘋果（Apple）新一代iPad Air 5上周正式開賣，搭載M1晶片、支援5G連網與1,200萬像素超廣角前鏡頭等，效能大幅升級令不少用家期待。不過，有部分蘋果用戶收到全新的iPad Air 5後，卻抱怨iPad Air的外殼品質下滑不少，甚至會經常聽到「吱吱聲」，相當困擾。

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據MacRumors報道，iPad Air 5用戶mezzox33142在Reddit上指出，自己收到兩部藍色iPad Air 2022（iPad Air 5）後感到震驚，因為其鋁製機背比iPad Air 4薄很多。手握著iPad Air時，幾乎可以透過機身感覺到電池的存在。而這狀況在兩款iPad Air 2022上都相同，且手拿者時，會發出吱吱聲，但在iPad Air 4卻沒有這種問題。

文章發布會隨即引來不少迴響，不少iPad Air 5用戶都反映，遇上相關問題。更有用戶表示，認為iPad Air 5與前一代相比機身品質下滑，甚至在碰觸機背感覺，猶如可摸到內部的電池，機身相當單薄。惟截止目前，蘋果尚未針對相關問題給予回應。

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責任編輯：曾曉汶