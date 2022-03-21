【電動車】蔚來升9%創上市新高　公司：沒有加價的打算

▲ 【電動車】蔚來升9%創上市新高 公司：沒有漲價的打算

中國電動車蔚來 （09866） 表示，短期蔚來沒有加價的打算。目前國際原材料價格包括晶片供需情況，讓整個供應鏈成本較之前發生了很大的變化。價格穩定對用戶利益對市場都有好處。蔚來也會根據客觀環境變化靈活決策。

蔚來現升9.3%，報164元，今日一度升至170元，創上市新高。

此前， 多家車企受原材料價格波動影響宣布加價，比亞迪 （01211） 、小鵬 （09868） 、特斯拉（Tesla，美：TSLA）等先後上調汽車售價。同時，小牛電動亦公布，受上游鋰電等原材料價格大幅上漲，小牛電動將於4月1日對全系鋰電產品零售指導價進行一次上調，上調金額200至1000元人民幣不等，具體以屆時發布為準。

另外，內媒報導，一家新能源車企相關負責人指，自去年下半年至今，寧德時代（深：300750）動力電池已漲價兩次。寧德時代回應指，因上游原材料價格大幅上漲，公司相應動態調整了部分電池產品的價格。

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編輯：姚卓然