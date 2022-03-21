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【紓困措施】回收業前綫員工可獲1萬元資助　下月30日截止申請

理財智慧 16:06 2022/03/21

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自第五波疫情爆發以來，前綫回收業員工一直盡心盡力的服務社會，部份亦在較高健康風險環境下工作，為抗疫作出貢獻。有鑑於此，回收基金在企業資助計劃下推出「一次性前綫回收業員工資助計劃」，向前綫回收業員工提供財政支援，計劃由即日起接受申請，支持和肯定前綫回收從業員的抗疫工作，資助額每人1萬元，下月30日截止。

同場加映：【溫股知新】宏觀因素唔多妥 亂咁入市捱苦果

回收基金諮詢委員會同意環保署的建議，預留1億元在回收基金的企業資助計劃下實施此計劃。前綫從業員會獲發為期5個月的津貼，每月2,000元，約7,000人受惠。

申請詳情：

    點擊圖片放大
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    +7

合資格回收公司提交申請後，回收基金會經回收公司向前綫員工發放津貼，前綫員工無須另行申請。曾成功申請回收基金資助的回收公司透過簡化的申請程序，即可盡快獲批資助。

同場加映：【青姐話】周圍都阿信 風險在誠信 揸住隻騰訊 隊到你唔信

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撰文 : 陳楚琨

紓困措施 疫情 經濟 環保署 失業 香港 兼職 全職 服務

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