【買樓理財】磚頭不保值　深水埗納米樓近9折賣　業主蝕讓到價即走

經濟前景未明，各區屋苑均見低市價成交，其中納米樓沽壓較大。中原地產姚仲良說，深水埗AVA 61高層E室，實用面積161平方呎，開放式間隔，擁開揚翠綠山景，原開價380萬元，終累減35萬元，以345萬元易手，實用呎價約21,429元。

姚仲良說，買家為外區租客，見物業樓齡極新，而且造價合理，故即拍板入市自用。據了解，原業主於2017年7月以370萬元入市上址，持貨逾4年，現賬面蝕25萬元。

資料顯示，AVA 61位於深水埗大埔道，於2020年3月開始入伙，提供138個單位，實用面積由150平方呎起，至最大232平方呎。

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