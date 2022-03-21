【放寬堂食】晚市禁堂食下月解封 暫定可4人一枱 餐飲股逆市急升

特首林鄭月娥今日（21日）公布最新防疫路綫圖，將會在4月21日分三階段放寬防疫措施，受此消息刺激，一眾餐飲股股價逆市急升。

關於食肆方面，第一階段食肆可增至每枱最多4人、堂食可至晚上10時，惟酒吧要繼續關閉。至於第二階段，食肆每枱人數可放寬至8人，堂食至晚上12時，同時開放更多表列處所，包括酒吧可重開；至於第三階段，盡量放寬限制，但口罩令和限聚令繼續維持，安心出行和疫苗通行證兩個措施仍繼續實施。

截至2時，大家樂（00341）報13元，升6.4%；大快活（00052）報15.3元，升3.5%；太興集團（06811）報1.21元，升6.1%；譚仔國際（02217）報2.66元，升3.9%。

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港府自今年1月7日起收緊社交距離措施，包括取消多項大型活動、食肆晚上6時後禁止堂食等，其後進一步收緊食肆堂食規定，只可以2人一枱，所有堂食顧客必須已接種第一劑新冠疫苗，除非12歲以下或持有醫生簽發的豁免證明書。

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記者：李兆明