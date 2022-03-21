日本Netflix疑漏稅12億日圓　遭日本東京國稅局調查

▲ Netflix日本子公司受日本政府稅務調查，在截至2019年12月的3年間內疑漏稅12億日圓(約港幣7800萬)。（法新社 圖片）

串流服務公司Netflix的日本子公司近日受到日本政府東京國稅局的稅務調查，消息指其日本子公司在截至2019年12月的3年間內疑漏稅12億日圓(約港幣7800萬)。

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Netflix是美國企業，其在日本成立的子公司負責客戶服務、向當地用戶收取訂閱費用、向當地製作公司支付發行費用取得發行授權等，其後Netflix荷蘭成立的子公司從日本子公司取得發行授權，負責向日本、歐美、巴西等地區提供互聯網影像串流服務。此後，Netflix荷蘭子公司會向日本子公司提供營運及發行授權經費。據了解荷蘭政府為跨國公司提供稅務優惠政策，許多IT巨企皆在荷蘭設立營運據點，Netflix在多國的銷售額以發行費等方式在荷蘭收取及納稅。

利潤流走擬設數碼稅

日本東京國稅局認為，Netflix荷蘭利用日本子公司的名義出資取得發行授權賺取巨額利潤，除了提供營運及發行授權經費開支，應該要獲得利潤分成，從而達到當地企業稅務要求。在估算約漏報12億日圓(約港幣7800萬)，預計需要追繳約３億日圓(約港幣1900萬)。Netflix日本回應稱已向日本國稅局討論並提交修正。專家認為此方式令日本Netflix的銷售大部分流向海外公司而未能從中獲益，當局需要改革稅制，向IT企業開徵「數碼稅」。

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責任編輯：王浩賢