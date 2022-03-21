騰訊（00700）業績周三公布速睇4大看點 買賣策略睇定啲

騰訊 （00700） 業績將於本周三（23日）公布。騰訊股價上周曾跌穿300元心理關口，及後跟隨恒指超跌大返彈，僅用兩日便重返400元，騰訊業績前後要留意什麼？耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）話你知：

*重溫《開市追揸沽》足本版，或點選21'20"速睇精華*

關注一：監管部門訊息

早前內地監管部門考慮要求騰訊把微信支付納入新成立金融控股公司，並需為微信支付單獨申請支付牌照，若最後需和社交平台分開營運，於新監管下對騰訊發展遂有更多掣肘。

關注二：市場料盈利跌一至兩成

市場預測騰訊盈利會跌一至兩成，收入增長亦會重回單位數。以往經濟環璄好時，公司公布業績會先睇經營利潤率及毛利率是否勝預期？

關注三：負債水平及現金流

最後才睇負債水平及現金流，現港股步入熊三階段，則宜先看公司現金流，PE只有20的騰訊現金流穩定，可謂較有抗跌力的科技股首選。

關注四：新遊戲版號

鑑於新遊戲版號未知今年何時獲批？投資者宜分段吸納騰訊，有貨者則暫可繼續持有。

Time Code

00：20 - 港股今日焦點速覽

01：44 - 美股焦點及上日表現

02：42 - 美股及外圍市況+港股ADR表現

03：05 - 亞太股市早段市況速報

03：40 - 中美元首視像會談：美國不尋求跟中國打新冷戰 堅持一個中國政策

04；05 - 中證監制定境外上市新規則有明確方向 有助解決國際投資者憂慮

04：40 - 聯儲局鮑威爾再解讀息口走勢及通脹預期 左右美股走勢

05：01 - 美股走勢不樂觀 商品、能源價格高企現通脹壓力

06：03 - 靠舊經濟股推高美股 美股估值向上修正動力不足

07：31 - 互聯網營利政策有機會放緩 Apple、Facebook 股價現壓力

08：15 - 歐美市場滯脹風險加大 留意通脹數據及債息

08：39 - 港股上日市況速覽+北水盤路

10：30 - 港股反彈睇幾多點？ 忌升市長揸變短炒

12：15 - 熊市三期升浪可分注吸納 建長倉值博率高

14：50 - 恒指半年整固期 收集不受供應鏈及能源價格影響板塊

15：50 - 保就業計劃飲食股反應正面 今公布社交距離中期措施檢討

16：30 - 憧憬社交距離放寬 商場及租務股可追？

17：45 - 疫後復甦及抗疫股點揀？

18：17 - 九龍倉置業 （01997） 分三注吸納較安全

19：55 - 國泰航空 （00293） 分注收集睇長綫

21：20 - 騰訊周三公布業績 券商睇盈利跌一至兩成

21：45 - 監管部門要求微信納入新成立金融公司 微信支付或需申請單獨支付牌照

22：40 - 騰訊業績或現倒退 現金流穩定可分注買入？

25：10 - ET個股推介：騰訊 （00700） 、中國建築國際 （03311） 、The Travelers Companies， Inc.（TRV.US）

30：53 - 港股開市早段市況速報

31：15 - 內地股市早段市況速報

31：33 - 觀眾問股：太平洋航運 （02343） 無貨可否長揸？甚麼價位可買？

33：12 - 觀眾問股：李寧 （02331） 54元追入要止賺？

34：20 - 觀眾問股：債息上升對公用股有壓力？ 中電控股 （00002） 及香港電訊 （06832） 點睇？

34：45 - 內地公布貸款市場利率LPR 一年期及五年期無變動

36：15 - 觀眾問股：中交建 （01800） 、中國中鐵 （00390） 表現相若點揀？

37：23 - 觀眾問股：中糧家佳康 （01610） 業績由虧轉盈 可借業績衝穿上次高位？

38：25 - 觀眾問股：友邦 （01299） 、港交所 （00388） ，滙控 （00005） ，中移動 （00941） 睇一年升幅四選一

40：10 - 觀眾問股：中海油 （00883） 快公布特別股息10.2元買入可守？

41：30 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 110元買入點處理？

42：38 - 觀眾問股：中移動 （00941） 可上望58元？

43：30 - 港股開市初段市況速報

43：47 - 觀眾問股：半新股金力永磁 （06680） 29元有貨點睇？

45：59 - 觀眾問股：創科實業 （00669） 135元有貨要沽貨？

46：52 - 觀眾問股：分階段吸納甚麼優質股？ 科網、車股、銀行股分散及分注吸納

49：44 - 觀眾問股：希慎興業 （00014） 未有貨甚麼價位可買？

50：37 - 觀眾問股：香港科技探索 （01137） 8.5元買入要止蝕？

51：25 - 觀眾問股：GX中國電車 （02845） 無貨可買入此ETF？

52：30 - 觀眾問股：希瑪眼科 （03309） 7.5元有貨前景如何？

53：28 - 觀眾問股：盈富基金 （02800） 更換基金管理人長綫點睇？

55：21 - 消息股速報：新奧能源 （02688） 、招商銀行 （03968） 、華潤水泥 （01313） 、金斯瑞生物科技 （01548）

56：38 - 港股開市初段市況速報

56：58 - 財經日誌提提你