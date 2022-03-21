【恒大危機】恒大系3股停牌 傳或涉及債務重組

處於財務困境的中國恒大(03333)及同系恒大汽車(00708)及恒大物業(06666)今日同時停牌，以待刊發內幕消息。早於年初，財經智庫《REDD》引述消息，廣東省政府或於3月前公布恒大重組方案框架，當中包括出售恒大旗下總值逾400億元資產還債。

【騰訊700】內地監管部門傳考慮要求騰訊 把微信支付納入金融控股公司 詳情請看【下一頁】

另外，恒大地產「20恒大04」債券持有人會議三項議案均獲得通過。恒大地產指，「20恒大04」持有人會議3月18日至19日召開，是次會議3項議案《關於變更本期債券持有人會議相關時間的議案》、《關於調整「20恒大04」債券利息兌付安排的議案》以及《關於要求發行人承諾「不逃廢債」的議案》均獲得通過。

【大行點睇】大摩維持中資股「和大市同步」評級 推薦38隻低估值穩健股份 詳情請看【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

內媒另報道，恒大於上周四（17日）將在南京恒澤房地產開發有限公司的30％股權，轉讓予中航信託。較早前，恒大亦曾將廣州南沙陽光半島項目，轉讓給了中航信託。

同場加映 【青姐話】周圍都阿信 風險在誠信 揸住隻騰訊 隊到你唔信

【溫股知新】宏觀因素唔多妥 亂咁入市捱苦果

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機