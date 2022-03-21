【券商點睇】中國多部委表態撐房地產 建材股逐漸回暖

東吳證券表示，上周多部委開腔撐地產，寬貨幣穩增長政策有望進一步發力，中期水泥需求和盈利有望共振修復。2月經濟數據顯示，投資較強而水泥需求仍弱，判斷是穩增長發力下項目審批和落地加快，資金投入進度已明顯加快，但新項目尚未貢獻實物需求。

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該行預計，第二季或將進入階段性的實物需求高峰，中期水泥需求有望繼續修復。短期來看，由於錯峰實施良好，全國熟料庫位整體偏低，水泥庫位處於中位但已開始下降，疊加企業為轉嫁成本提價心態較強，預計此輪旺季提價節奏將領先需求的上升，沿長江、珠三角等核心市場具備較好的價格彈性。

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由於行業自律，以及潛在環保能耗約束，使得行業供給能力收縮，行業產能利用率有望維持高位，盈利均值維持中高位震盪。考慮到，水泥板塊2021 年股息率達5至8%，使得當前7倍的市盈率估值具有修復空間。建議關注業績確定性較強，中長期產業鏈延伸有亮點的海螺水泥（00914）等。

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記者：林衛