【機迷熱話】任天堂Wii及DSi商店停擺多日　官方迴避不回應

任天堂自從推出Nintendo Switch主機後，旗下舊世代的Wii及掌上遊戲機DSi也逐一被淘汰。據外媒The Verge報道指，任天堂Wii和DSi商店在無預警的情況下關閉了數天，玩家無法再到訪。而任天堂截止目前，也未有作出任何回應。

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報道提到，多名用戶報告稱，上周起任天堂Wii商店和DSi商店突然無法載入。當用戶嘗試進入Wii商店以重新下載之前購買的內容時，只看到一個空白頁面，幾分鐘後就錯誤訊息：「錯誤代碼：209601。無法連接到伺服器。」同時，DSi商店也出現「錯誤 290502」的代碼訊息，表明出現了網絡問題。

▲ 用戶嘗試進入Wii商店以重新下載之前購買的內容時，出現錯誤訊息：「錯誤代碼：209601。無法連接到伺服器。」（網上資料圖片）

用戶質疑，任天堂在此前並沒有事先給出說明，就算當初公布要關閉Wii商店時，任天堂只說：「在未來的某個時間點，玩家將被禁止用Wii系統的傳輸工具，搜尋或轉移購買的遊戲。」但從未提出一個固定的日期。

目前任天堂也未有提供官方回應，玩家對此表示疑惑，還不清楚這Wii和DSi商店，是否因維護而關閉，或者它們已被正式關閉。

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責任編輯：曾曉汶

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