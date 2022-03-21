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【LPR利率】1年及5年期以上LPR利率保持不變 人行未降息不及預期

股樓投資 15:21 2022/03/21

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上周國務院金融穩定發展委員會召開專題會議，研究當前經濟形勢和資本市場問題，當中提及「積極出台對市場有利的政策」、「切實振作一季度經濟，貨幣政策要主要應對，新增貸款要保持適度增長」。

【同場加映】溫股知新：宏觀因素唔多妥 亂咁入市捱苦果

市場本來期待好消息陸續有來，但人民銀行剛公布3月的中國貸款市場報價利率（LPR）卻叫人失望，1年期和5年期以上品種報價分別報3.7%、4.6%，均較2月持平。在國家開聲撐經濟的背景下，人行選擇按兵不動，顯然不及市場預期。

【延伸閱讀】大行點睇：中金料北水流入穩增長概念板塊  另推薦12隻首選港股，請按【見下頁

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資料顯示，LPR由各報價行按公開市場操作利率，加點形成的方式報價，由全國銀行間同業拆借中心計算得出，為銀行貸款提供定價參考。目前，LPR包括1年期和5年期以上兩個品種。

【同場加映】青姐話：周圍都阿信 風險在誠信 揸住隻騰訊 隊到你唔信

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記者：林衛

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國務院金融穩定發展委員會 LPR 中國人民銀行 中國

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