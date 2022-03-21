  • 23°C
香港時間 : 2022321日 (一) 15:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【券商點睇】國內多款電動車宣布漲價 券商料板塊短期企穩

股樓投資 14:20 2022/03/21

分享：

早前，中汽協發布2月汽車產銷數據，首兩個月汽車產銷量分別同比增長8.8%和7.5%，其中乘用車產銷量分別同比增長17.6%和14.4%。東莞證券指，晶片供應持續改善以及補庫需求帶動汽車產銷較好增長，預計汽車產銷整體呈回暖態勢，第一季有望實現溫和增長，自主品牌國內競爭力持續提升。

【同場加映】溫股知新：宏觀因素唔多妥 亂咁入市捱苦果

另一方面，新能源汽車產銷量延續高增長勢頭，滲透率持續攀升。不過隨着補貼退坡和原材料大幅漲價，多款電動車紛紛宣布提價，對後續訂單的影響有待進一步觀察。例如，長城汽車（02333）旗下品牌歐拉汽車將對 2022 款歐拉好貓全系車型價格進行調整，補貼後綜合指導價上調 6,000至7,000 元（人民幣，下同）不等。小鵬汽車（09868）將補貼前售價的上調10,100至20,000 元不等。

【延伸閱讀】港股通：中金預料多達24隻港股 或獲納入港股通，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

該行表示，俄烏衝突對全球汽車產業鏈有所擾亂，海外多家汽車製造商暫時停工對部分國內汽零廠商的海外業務造成一定衝擊。經過前期大幅調整後，板塊短期有企穩迹象，建議關注受益汽車電動智能化轉型的股份。

【同場加映】青姐話：周圍都阿信 風險在誠信 揸住隻騰訊 隊到你唔信

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛

開啟hket App，閱讀全文
板塊 汽車股 中國汽車工業協會 港股 小鵬汽車－W（09868） 長城汽車（02333）

上一篇文章

【券商點睇】中國多部委表態撐房地產 建材股逐漸回暖

下一篇文章

【C.E.O.財策精英】宏利分組經理郭綺婷　完善配套掃除轉職憂慮　一圓保險專才夢
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【有盈退休】曾智華：高手不玩的得體藉口
【有盈退休】曾智華：高手不玩的得體藉口
【求職騙案】疫下「刷單」詐騙訊息湧現 港男智鬥騙徒反賺一筆
【求職騙案】疫下「刷單」詐騙訊息湧現 港男智鬥騙徒反賺一筆
【幸福指數】2022全球幸福指數出爐 芬蘭、丹麥及冰島位列前三 香港排名81
【幸福指數】2022全球幸福指數出爐 芬蘭、丹麥及冰島位列前三 香港排名81
【宏觀術數@iM網欄】九運先兆 孔雀自來 地震異象 易林占算
【宏觀術數@iM網欄】九運先兆 孔雀自來 地震異象 易林占算
【1萬元失業支援】全職兼職停薪留職亦受惠　預設發放到2020年1萬元派錢計劃銀行戶口　3月23日接受申請
【1萬元失業支援】全職兼職停薪留職亦受惠　預設發放到2020年1萬元派錢計劃銀行戶口　3月23日接受申請
【網上學習】陳校長創香港戰疫自學網 即日起可免費跟補習天王學中文
【網上學習】陳校長創香港戰疫自學網 即日起可免費跟補習天王學中文
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款