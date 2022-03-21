【券商點睇】國內多款電動車宣布漲價 券商料板塊短期企穩

早前，中汽協發布2月汽車產銷數據，首兩個月汽車產銷量分別同比增長8.8%和7.5%，其中乘用車產銷量分別同比增長17.6%和14.4%。東莞證券指，晶片供應持續改善以及補庫需求帶動汽車產銷較好增長，預計汽車產銷整體呈回暖態勢，第一季有望實現溫和增長，自主品牌國內競爭力持續提升。

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另一方面，新能源汽車產銷量延續高增長勢頭，滲透率持續攀升。不過隨着補貼退坡和原材料大幅漲價，多款電動車紛紛宣布提價，對後續訂單的影響有待進一步觀察。例如，長城汽車（02333）旗下品牌歐拉汽車將對 2022 款歐拉好貓全系車型價格進行調整，補貼後綜合指導價上調 6,000至7,000 元（人民幣，下同）不等。小鵬汽車（09868）將補貼前售價的上調10,100至20,000 元不等。

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該行表示，俄烏衝突對全球汽車產業鏈有所擾亂，海外多家汽車製造商暫時停工對部分國內汽零廠商的海外業務造成一定衝擊。經過前期大幅調整後，板塊短期有企穩迹象，建議關注受益汽車電動智能化轉型的股份。

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記者：林衛