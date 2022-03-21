【Omicron】福西指亞變種BA.2傳播力高60% 美確診料增

Omicron亞變種BA.2傳染力高，正於本港肆虐。美國傳染病專家福西接受美媒訪問時，透露BA.2的傳播力較原有Omicron變種高出多達60%，指BA.2預計會於美國導致確診上升。但福西認為BA.2的危險程度並無急增。

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福西（Anthony Fauci）周日（20日）接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問，表示與Omicron原有變種相比，Omicron BA.2具有一定程度的傳播優勢，但並非擁有多倍優勢。

福西指BA.2的傳播力大約高60%至70%左右，認為這種變種病毒將會成為主流變種。他估計BA.2目前佔美國新個案約25%至30%。

美國疾控中心（CDC）近期放寬口罩令，令人憂慮BA.2會於美國引發新一波疫情。福西預計BA.2會導致確診個案上升，但他認為未必會如其他變種一樣導致確診大規模飆升。

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福西提到BA.2的傳播力雖然增強，但確診患者大部分都未有演變成重症個案，而BA.2變種似乎也沒有免疫逃逸能力，相信其危險程度未有大幅增加。

他表明目前無必要在美國恢復早前已宣布放寬的全國公共衛生限制措施。他指防疫措施需具有靈活性，如出現確診及住院人數急增的情況，當局就有可能改變防疫方向。

美國目前有超過97萬人死於新冠肺炎。雖然確診及住院數字有回落趨勢，但福西強調美國仍需要提高新冠疫苗及加強劑接種率，也應該擴大抗病毒藥、檢測工具等供應。

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責任編輯：鄭錦玲