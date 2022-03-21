  • 23°C
香港時間 : 2022321日 (一) 15:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Omicron】福西指亞變種BA.2傳播力高60% 美確診料增

環球社會熱點 13:51 2022/03/21

分享：

Omicron亞變種BA.2傳染力高，正於本港肆虐。美國傳染病專家福西接受美媒訪問時，透露BA.2的傳播力較原有Omicron變種高出多達60%，指BA.2預計會於美國導致確診上升。但福西認為BA.2的危險程度並無急增。

【新冠疫苗】英國推第4針500萬人受惠 部分人為第5針 【下一頁】

福西（Anthony Fauci）周日（20日）接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問，表示與Omicron原有變種相比，Omicron BA.2具有一定程度的傳播優勢，但並非擁有多倍優勢。

福西指BA.2的傳播力大約高60%至70%左右，認為這種變種病毒將會成為主流變種。他估計BA.2目前佔美國新個案約25%至30%。

美國疾控中心（CDC）近期放寬口罩令，令人憂慮BA.2會於美國引發新一波疫情。福西預計BA.2會導致確診個案上升，但他認為未必會如其他變種一樣導致確診大規模飆升。

日本將全面解除防疫限制 放寬密切接觸者定義 【下一頁】

福西提到BA.2的傳播力雖然增強，但確診患者大部分都未有演變成重症個案，而BA.2變種似乎也沒有免疫逃逸能力，相信其危險程度未有大幅增加。

他表明目前無必要在美國恢復早前已宣布放寬的全國公共衛生限制措施。他指防疫措施需具有靈活性，如出現確診及住院人數急增的情況，當局就有可能改變防疫方向。

美國目前有超過97萬人死於新冠肺炎。雖然確診及住院數字有回落趨勢，但福西強調美國仍需要提高新冠疫苗及加強劑接種率，也應該擴大抗病毒藥、檢測工具等供應。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展 ，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【新冠疫苗】英國推第4針500萬人受惠 部分人為第5針
2022/03/20
【新冠疫苗】英國推第4針500萬人受惠 部分人為第5針
【Omicron】福西：亞變種BA.2或成美主流病毒 恐現新一波疫情
2022/03/19
【Omicron】福西：亞變種BA.2或成美主流病毒 恐現新一波疫情
【歐洲疫情】德國意大利確診續升 仍解除防疫限制
2022/03/18
【歐洲疫情】德國意大利確診續升 仍解除防疫限制
【輝瑞疫苗】法國研究：有心肌炎病史接種風險未增大
2022/03/18
【輝瑞疫苗】法國研究：有心肌炎病史接種風險未增大
【新冠疫苗】研究：與第3針相比 第4針保護作用增幅有限
2022/03/17
【新冠疫苗】研究：與第3針相比 第4針保護作用增幅有限

你可能感興趣

【新冠疫苗】英國推第4針500萬人受惠 部分人為第5針
18:04 2022/03/20
【新冠疫苗】英國推第4針500萬人受惠 部分人為第5針
【Omicron】福西：亞變種BA.2或成美主流病毒 恐現新一波疫情
17:45 2022/03/19
【Omicron】福西：亞變種BA.2或成美主流病毒 恐現新一波疫情
【歐洲疫情】德國意大利確診續升 仍解除防疫限制
12:31 2022/03/18
【歐洲疫情】德國意大利確診續升 仍解除防疫限制
疫情 傳染病 疫苗 防疫措施 美國疾病管制與預防中心 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【烏克蘭戰爭】土耳其指俄烏接近達成和平協議 有望停火

下一篇文章

【烏克蘭戰爭】澤連斯基恐三戰或爆發 拒馬里烏波爾投降（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】烏抗俄比作英國脫歐 英揆約翰遜捱轟
【烏克蘭戰爭】烏抗俄比作英國脫歐 英揆約翰遜捱轟
【烏克蘭戰爭】尼古拉耶夫軍營遭空襲 多名烏兵恐喪生（第二版）
【烏克蘭戰爭】尼古拉耶夫軍營遭空襲 多名烏兵恐喪生（第二版）
【烏克蘭戰爭】澤連斯基恐三戰或爆發 拒馬里烏波爾投降（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】澤連斯基恐三戰或爆發 拒馬里烏波爾投降（不斷更新）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月21日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月21日 時間15:00）
【烏克蘭戰爭】美武器援助數日內抵烏 俄批美阻協議
【烏克蘭戰爭】美武器援助數日內抵烏 俄批美阻協議
【新冠疫苗】英國推第4針500萬人受惠 部分人為第5針
【新冠疫苗】英國推第4針500萬人受惠 部分人為第5針
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款