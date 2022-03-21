【求職市場】人工智能成主流　兩大熱門職位最搶手

科技幫助企業業務提升，自然要引入新技術人才，人工智能（AI）的應用就成為當中焦點，企業大數據可應用不同範疇，當中AI架構系統尤為重要，據techrepublic報告表明，2022年中AI領域更會有所突破，有效分析數據會助企業提高生產力。

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8成半管理人認定AI成主流

數據指出，各行業使用AI工具情況有爆炸式的增長，報告引述羅兵咸永道去年一項研究調查顯示，52%的受訪企業僱主認為，疫情後會加快AI應用步伐；高達86%的人表示，AI技術將成未來主流。另報告指，企業借助AI分析數據能夠提升以下列5項優勢：1.更佳的客戶體驗、2.改善決策能力、3.創新產品及服務、4.提高成本效益、5.提升營運能力。

熱門工作技能需求

企業要發展AI架構系統，聘請有關的專業技能人才，成人力資源的重大挑戰，當中如程式編寫、統計學、機器學習及大數據等領域的人才更是熱門。而據TechRepublic報告指，人工智能架構師（Artificial Intelligence Architect）及機器學習工程師（Machine Learning Engineer）更是最熱門搶手的兩種職位：

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1.人工智能架構師：是企業發展AI架構中最為重要的職位，該職位要求是必需具備AI軟硬件知識及工作經驗，能夠處理開發、管理及設計適合企業的AI技術架構，並且需對電腦運算科學、數據分析管理以及機器學習等專業技能，可幫助企業面及統籌各AI項目、部署AI工具及處理數據分析等問題。

2.機器學習工程師：主要是利用AI軟件工具，助企業利用大數據及AI學習功能管理數據，透過機器學習引入客戶及市場數據，捕捉行業趨勢。該職位要求具機器學習計算的深入了解、數據分析及測試機器學習工具等相關的專業技能，可幫助企業以客觀數據分析，得出處理方案及解決問題，是企業架設AI系統時另一個重要職位。

責任編輯：向頌勤

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