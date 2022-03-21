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【烏克蘭戰爭】土耳其指俄烏接近達成和平協議 有望停火

環球社會熱點 14:07 2022/03/21

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土耳其早前再次提出讓俄烏兩國領袖於當地會晤，落實停火協議。土耳其外長恰武什奧盧周日（20日）表示，俄羅斯與烏克蘭接近達成協議，希望兩國盡快停火，土耳其已準備舉辦俄烏元首會晤。

澤連斯基籲俄盡快和談 戰爭必須結束 【下一頁】

外長恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）透露，土耳其正擔任調解及促進俄烏兩國和平的角色，一直與俄羅斯及烏克蘭談判代表團保持聯繫，透露兩國在關鍵議題已接近達成協議，若雙方維持目前立場，將有望停火。

恰武什奧盧續指，土耳其與兩國不斷斡旋，亦準備好舉辦俄烏元首會晤。

普京與埃爾多安通電 提多項停火條件（第二版）【下一頁】

土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）首席顧問兼發言人卡林（Ibrahim Kalin）表示，雙方正就6項條件談判，包括要求烏克蘭中立、放棄加入北約、去軍事化、去納粹化、立法保護俄語，和頓巴斯地區及克里米亞問題。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）多次呼籲和平，敦促俄羅斯接受具建設性和談，結束戰爭。

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責任編輯：郭麗明

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