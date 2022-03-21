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【烏克蘭戰爭】俄國官員確認一名軍官陣亡

環球政治 13:31 2022/03/21

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俄羅斯與烏克蘭的戰爭已持續4周，俄軍一直未有實時公布損失，外界對俄軍的狀況抱有疑問。俄羅斯官員透露，一名海軍軍官證實死亡，稱失去軍官是沉重打擊。但俄羅斯國防部未有確認消息。

【烏克蘭戰爭】聯合國：千萬烏克蘭人流離失所 【下一頁】

【烏克蘭戰爭】拜登訪歐商討俄烏局勢 歐盟考慮禁運俄石油 【下一頁】

塞瓦斯托波爾（Sevastopol）市長Mikhail Razvozhayev稱，黑海第一艦隊副艦長Andrei Nikolayevich Paly在馬里烏波爾（Mariupol）的戰事中喪生。塞瓦斯托波爾為黑海第一艦隊駐紮地，俄羅斯國防部未確認Nikolayevich陣亡消息。

Razvozhayev指失去51歲的Nikolayevich是沉重且不可修補的打擊，形容後者為人開放及得體，在軍中備受尊重。若消息獲確認，將是俄軍損失第6名將領或軍官。

據悉，Nikolayevich早在前蘇聯時代已從軍，於1993年拒絕向烏克蘭效忠後，轉投俄羅斯海軍並加入北方艦隊，亦曾在2008年俄羅斯對格魯吉亞（Georgia）戰爭中服役。

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責任編輯：吳漢培

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