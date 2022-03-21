4月取消禁飛及分三階段放寬防疫措施 航空股、商場收租股追得過？

本港疫情確診數字由高位連日回落，政府今早舉行最新中期防疫措施檢討，行政長官林鄭月娥在記者會公布， 4月1日 取消英美九國禁飛令； 4月19日 起學校可重啟面授課堂；4月20日起則分三階段放寬其他防疫措施，至於市民甚關注的全民強制檢測則暫緩。於防疫措施將鬆綁下，航空股及商場收租股追得過？

耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）指，疫情相關股面對社會活動放寬下將受惠，惟現階段追入不算太吸引。進取的投資者可考慮分注買入九龍倉置業 （01997） ，領展 （00823） 則較安全；至於零售股則講求獨特的品牌優勢，建議投資者還是買入收租股及航空股，九龍倉置業及國泰航空 （00293） 為首選。

*港股已步熊三階段有何注意？哪些股份可收集？重溫今早《開市追揸沽》（15：55 -18：17）譚智樂（Arnold）為你分析*（下附time code）

Time Code

00：20 - 港股今日焦點速覽

01：44 - 美股焦點及上日表現

02：42 - 美股及外圍市況+港股ADR表現

03：05 - 亞太股市早段市況速報

03：40 - 中美元首視像會談：美國不尋求跟中國打新冷戰 堅持一個中國政策

04；05 - 中證監制定境外上市新規則有明確方向 有助解決國際投資者憂慮

04：40 - 聯儲局鮑威爾再解讀息口走勢及通脹預期 左右美股走勢

05：01 - 美股走勢不樂觀 商品、能源價格高企現通脹壓力

06：03 - 靠舊經濟股推高美股 美股估值向上修正動力不足

07：31 - 互聯網營利政策有機會放緩 Apple、Facebook 股價現壓力

08：15 - 歐美市場滯脹風險加大 留意通脹數據及債息

08：39 - 港股上日市況速覽+北水盤路

10：30 - 港股反彈睇幾多點？ 忌升市長揸變短炒

12：15 - 熊市三期升浪可分注吸納 建長倉值博率高

14：50 - 恒指半年整固期 收集不受供應鏈及能源價格影響板塊

15：50 - 保就業計劃飲食股反應正面 今公布社交距離中期措施檢討

16：30 - 憧憬社交距離放寬 商場及租務股可追？

17：45 - 疫後復甦及抗疫股點揀？

18：17 - 九龍倉置業 （01997） 分三注吸納較安全

19：55 - 國泰航空 （00293） 分注收集睇長綫

21：20 - 騰訊周三公布業績 券商睇盈利跌一至兩成

21：45 - 監管部門要求微信納入新成立金融公司 微信支付或需申請單獨支付牌照

22：40 - 騰訊業績或現倒退 現金流穩定可分注買入？

25：10 - ET個股推介：騰訊 （00700） 、中國建築國際 （03311） 、The Travelers Companies， Inc.（TRV.US）

30：53 - 港股開市早段市況速報

31：15 - 內地股市早段市況速報

31：33 - 觀眾問股：太平洋航運 （02343） 無貨可否長揸？甚麼價位可買？

33：12 - 觀眾問股：李寧 （02331） 54元追入要止賺？

34：20 - 觀眾問股：債息上升對公用股有壓力？ 中電控股 （00002） 及香港電訊 （06832） 點睇？

34：45 - 內地公布貸款市場利率LPR 一年期及五年期無變動

36：15 - 觀眾問股：中交建 （01800） 、中國中鐵 （00390） 表現相若點揀？

37：23 - 觀眾問股：中糧家佳康 （01610） 業績由虧轉盈 可借業績衝穿上次高位？

38：25 - 觀眾問股：友邦 （01299） 、港交所 （00388） ，滙控 （00005） ，中移動 （00941） 睇一年升幅四選一

40：10 - 觀眾問股：中海油 （00883） 快公布特別股息10.2元買入可守？

41：30 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 110元買入點處理？

42：38 - 觀眾問股：中移動 （00941） 可上望58元？

43：30 - 港股開市初段市況速報

43：47 - 觀眾問股：半新股金力永磁 （06680） 29元有貨點睇？

45：59 - 觀眾問股：創科實業 （00669） 135元有貨要沽貨？

46：52 - 觀眾問股：分階段吸納甚麼優質股？ 科網、車股、銀行股分散及分注吸納

49：44 - 觀眾問股：希慎興業 （00014） 未有貨甚麼價位可買？

50：37 - 觀眾問股：香港科技探索 （01137） 8.5元買入要止蝕？

51：25 - 觀眾問股：GX中國電車 （02845） 無貨可買入此ETF？

52：30 - 觀眾問股：希瑪眼科 （03309） 7.5元有貨前景如何？

53：28 - 觀眾問股：盈富基金 （02800） 更換基金管理人長綫點睇？

55：21 - 消息股速報：新奧能源 （02688） 、招商銀行 （03968） 、華潤水泥 （01313） 、金斯瑞生物科技 （01548）

56：38 - 港股開市初段市況速報

56：58 - 財經日誌提提你