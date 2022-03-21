【俄烏大戰】美國FBI、歐盟相繼發出警告　衛星通訊網絡遭黑客攻擊數量飆升

▲ 美國FBI、CISA及歐盟相繼發出警告，指有國際組織黑客正針對衛星網絡供應商，用作國際通訊的通訊衛星系統可能已面臨網絡攻擊。

俄羅斯及烏克蘭的戰事爆發後，網上戰爭也同時開打。美國聯邦調查局（FBI）、美國網路安全暨基礎架構安全局（CISA）及歐盟相繼發出警告，指有國際組織黑客正針對衛星網絡供應商，用作國際通訊的通訊衛星系統可能已面臨網絡攻擊。經美國情報單位調查後，高度懷疑是俄國黑客所為。

【網絡安全】繞過蘋果審查機制 黑客藉TestFlight散播惡意應用

【網絡戰爭】德國警告移除Kaspersky防毒軟件 俄羅斯政府威脅用作黑客攻擊

據ZDnet報道指，美國及歐盟在較早前衛星網絡供應商Viasat網路遭攻擊中斷服務後發出警告，Viasat於3月11日遭到黑客網絡攻擊，導致100多個衛星數據機無法連線，當中包括烏克蘭地區。烏克蘭網絡安全負責人Victor Zhora形容，在戰事爆發之初，烏克蘭通訊嚴重中斷。

Viasat認為，黑客是利用其衛星通訊和數據機連線的管理介面的組態不當漏洞發動攻擊。美國情報單位調查後高度懷疑是俄羅斯黑客所為。此外，法國電信業者Orange衛星通訊子公司Nordnet早前也曾斷線，影響近9,000家用戶；歐洲電信衛星（Eutelsat）子公司bigblu衛星網路服務的斷線問題，影響德國、法國、匈牙利、希臘、義大利和波蘭的用戶。

FBI和CISA也相繼表示，發現美國和國際衛星通訊網絡的可能威脅。成功入侵國際衛星通訊網絡，可能對國際衛星通訊網路供應商的客戶環境帶來風險。當局也發布安全公告，要求國際衛星通訊網路供應商提高警覺。

【烏克蘭】線上同步開戰 烏克蘭政府網站、銀行遭DDoS攻擊

責任編輯：曾曉汶

蘋果最新5G手機iPhone SE（第三代）已正式開賣，被譽為「小野獸」的新iPhone SE到底有哪些強勁功能？本報記者就搶先上手試玩！