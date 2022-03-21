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【美股期貨】道指期貨跌96點　納指期貨跌0.4%（不斷更新）

股市 17:57 2022/03/21

分享：

美股動態不斷更新

俄總統新聞秘書稱，俄烏談判目前沒有重大進展。美股期貨周一向下，其中道指期貨跌近百點，納指期貨跌約0.4%。聯儲局主席鮑威爾將於香港時間22日零時發言。另外，美國今日將會公布2月芝加哥聯儲全國活動指數。

港股市況不斷更新，詳情請看：【下一頁】

    點擊圖片放大

重點新聞：

【一周前瞻】拜登赴歐出席北約峰會商討俄烏戰事　騰訊美團小米業績

即市走勢：

【17：56】道指期貨跌96點，納指期貨跌0.45%。歐洲股市偏軟，德股法股微跌，意股升逾0.6%，英股升逾0.4%。

【12：42】道指期貨跌133點，報34621點；標指期貨跌13點，報4449點；納指期貨跌54點或0.4%，報14365點。

*美股升幅有限，重溫《開市追揸沽》譚智樂話你知買美股要點揀*

【11：57】【烏克蘭戰爭】歐盟據報正制定第五輪制裁　或考慮禁運俄羅斯石油

【07：30】美股上周五上揚，習拜通話，中美元首同意保持開放溝通渠道的重要性，美國不尋求與中國打新冷戰，分析預料對中美關係有緩和作用，道指上周五倒升274點，報34754點；標指升51點，報4463點；納指升279點或2.05%，報13893點。

    點擊圖片放大
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美股上周動態，詳情請看：【下一頁】

責任編輯：梁浩碩

美股 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數

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