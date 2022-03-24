【美股期貨】道指期貨升57點　納指期貨升0.5%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美股期貨周四於亞洲時段向好，其中道指期貨升57點，納指期貨升72點或0.5%。美國今日將會公布上周初領失業救濟人數、2月耐用品訂單初值、3月標普全球美國製造業及服務業PMI初值。

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即市走勢：

【12：42】道指期貨升57點，報34415點；標指期貨升11點或0.3%；納指期貨升72點或0.5%，報14519點。

【11：25】【年終獎金】華爾街去年獎金大漲20% 人均獲達200萬港元、創2006年以來最高水平

【08：51】【中美角力】美國重新豁免352類中國進口商品關稅 並延長至今年12月31日

【07：23】【中美金融戰】6家中概股被美國列入「預定摘牌名單」 新加入微博（附名單）

==以下3月23日（周三）股市==

美國原油庫存下跌251萬桶，加上歐盟、北約及七大工業國（G7）周四將開會討禁止進口俄羅斯能源，俄羅斯總統普京聲言轉用盧布出售天然氣，烏克蘭又指談判陷重大困難，觸發油價急飆 ； 股市受壓，道指跌幅擴大至逾450點。

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道指收市挫448點，報34358點；納指跌186點或1.32%，收報13922點；標指跌55點，收報4456點。紐約期油升4.81%，報114.53美元；布蘭特期油升5.16%，報121.44美元。

北約秘書長斯托爾滕貝格宣布，為加強對俄防衛與遏制，北約將在保加利亞、匈牙利、羅馬尼亞及斯洛伐克，增加部署4個戰鬥群，令北約部署在東歐、波羅的海及巴爾幹半島的戰鬥群，達到8個，總兵力接近4萬人。

美國總統拜登前往比利時首都布魯塞爾與北約盟國進行緊急會談前，據悉美國國防部向白宮提供向東歐增兵的計劃選項。

歐盟正考慮向俄羅斯實施新一輪經濟制裁，但預料不會針對油氣產品實行禁運，只會優化原有的制裁措施。 美國和歐洲官員近期一直在討論可能在北約峰會中敲定的新措施。這些措施可能包括對俄羅斯寡頭的新一輪制裁，以及進一步限制對俄羅斯能源產品的進口等。

聯儲局主席鮑威爾日前稱願意較大幅度加息，如果美國落實加息50個基點，將是2000年以來首次。克里夫蘭儲備銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）表示，她支持在加息周期初段，數度每次加息半厘。梅斯特今年在聯儲局公開市場委員會（FOMC）擁有貨幣政策投票權，她周三重申，傾向今年底基準利率升至2.5厘。

另一方面，受累油價及食品價格高企，英國2月通脹升至6.2%，高於預期並創1992年以來最勁，英國隨即宣布下調燃油稅，以紓緩生活壓力。英倫銀行已連續3次會議加息，由0.1厘累加至0.75厘，不過央行上周的論調較為溫和，反映俄羅斯及烏克蘭戰爭引發商品價格上升，對家庭收入的壓力，央行預期第二季通脹達到8%的高峰。

俄羅斯股市將於3月24日開市，交易範圍為IMOEX指數的33隻股票，並禁止沽空。

美國公布MBA抵押貸款申請、2月新屋銷售數據。美息向上影響樓市，MBA抵押貸款申請按周跌8.1%，2月新屋銷售77.2萬間，遜預期，按月跌2%，前值向下修正為跌8.4%。

拜登將從23日開始為期4天的訪歐之旅，他將首先訪問布魯塞爾，期間拜登將與北約成員國會晤，並將出席歐洲理事會和七國集團（G7）峰會。在這些會議結束後，拜登將前往波蘭。

預計拜登及其他國家領導人將在北約峰會上，敲定針對俄烏衝突的新措施。

即市走勢：

【01：26】美國商務部長雷蒙多：美國密切關注針對俄羅斯的出口管制，並將盡可能全面地實施這些管制

【01：18】美國總統拜登與北約盟國進行緊急會談

當地時間3月23日，美國總統拜登前往比利時首都布魯塞爾與北約盟國進行緊急會談。據悉，美國國防部在拜登前往歐洲前，向白宮提供了一些向東歐增兵的計劃選項。

【01：16】日本經濟產業大臣將出席國際能源署能源部長會議

日本經濟產業大臣萩生田光一將出席當地時間23日，在法國舉行的國際能源署能源部長會議。屆時他將與其他國家討論合作減少對俄羅斯能源的依賴。

【01：14】美股跌幅擴大，道指跌1%，標普500指數跌0.68%，納指跌0.33%。

【01：08】俄央行暫停將外國發行人的股票從交易所名單中剔除

當地時間23日，俄羅斯央行發布消息說，2023年前暫停將外國發行人的股票從交易所名單中剔除。

【01：08】道指跌335點，跌幅為0.96%，報34471點；納指跌43點，跌幅為0.31%，報14065點；標指跌27點，跌幅為0.62%，報4483點。

【01：05】微博ADR（WB）下挫大約2.60美元，即市整體轉而下跌將近10.09%，刷新即市低位24.42美元。

【00：45】德國方面稱，以俄羅斯盧布支付天然氣將違反合同。德國副總理兼經濟部長哈貝克表示，將與歐洲夥伴就（用俄羅斯盧布支付天然氣問題）討論出答案。

【00：45】英國首相辦公室：英國首相約翰遜告訴烏克蘭總統澤連斯基稱，他打算利用周四的七國集團和北約會議，增加對普京的壓力，並與夥伴合作，大幅增加對烏克蘭的防禦性武器援助。

【00：42】以色列總理貝內特指，普京將為對烏軍事行動付出高昂代價，可能會有更多的俄羅斯杜馬議員受到制裁。

【00：11】俄羅斯駐波蘭大使表示，波蘭凍結了俄羅斯大使館在華沙的銀行賬戶。

【00：40】歐洲主要股指全線收跌

德國DAX指數跌1.31%，法國CAC40指數跌1.17%，英國富時100指數跌0.22%，意大利富時MIB指數跌0.96%。

【00：40】蘋果股價漲超1.6%，刷新即市高位172.22美元，據媒體報道，蘋果收購英國金融科技初創公司Credit Kudos。Credit Kudos側重於開發軟件，其產品通過採用消費者的銀行數據來促進信貸申請的信息核實效率。該公司的業務在全球金融科技所處領域被稱作「開放銀行」。

【00：31】俄羅斯央行表示，如果有俄羅斯根源的外國公司在國外交易所被摘牌，俄羅斯證券交易所將保留這些公司的上市資格。

【00：19】俄羅斯總統普京與以色列總理貝內特通電話。

普京對俄烏談判以及保護頓巴斯地區的特別軍事行動進行評估。貝內特對烏克蘭局勢進行評估，介紹與其他國家領導人的接觸情況，並對俄烏談判提出建議。雙方還同意將繼續保持對話。

【00：18】俄羅斯盧布兌美元在MICEX報價上漲5.6%，創2014年以來最大漲幅。普京稱向歐洲供應天然氣將用盧布結算。

【00：15】俄副總理：OPEC+將充分確保在商定時間內增加石油產量

俄羅斯副總理諾瓦克表示，石油出口國組織與盟友（合稱OPEC+）成員國將充分確保在商定的時間內增加石油產量。此外，他還表示，4月至5月，俄羅斯公司在進行能源供應時將會遇到物流和支付方面的困難。

【23：45】現貨黃金短綫走低近7美元，現報1926.31美元。

【23：41】納指轉漲，中概股拼多多漲超15.5%，此前，瑞銀集團上調該公司ADR評級至買入，京東漲5.4%，特斯拉漲4.1%，網易也漲超2.7%，奧多比（ADBE）則維持大約10%的跌幅。

【23：40】英偉達（美：NVDA）CEO表示有興趣探索英特爾（美：INTC）作為代工廠的可能性。英特爾拉升2.3%。

【22：38】道指跌約200點，納指跌0.3%

【21：30】道指跌173點，報34633點，納指跌0.9%，報13985點，標指跌26點，報4485點。

【20：27】英國2月通脹升到6.2%，創1992年以來最勁，主因是受累油價及食品價格高企，市場原已預期6%，前值1月通脹為5.5%。按月計，2月通脹0.8%，亦超預期的0.6%，前值為跌0.1%。英倫銀行已連續3次會議加息，由0.1厘累加至0.75厘，不過央行上周的論調較為溫和，反映俄羅斯及烏克蘭戰爭引發商品價格上升，對家庭收入的壓力，央行預期第二季通脹達到8%的高峰。

【18：30】道指期貨跌95點，納指期貨跌0.5%，標指期貨跌15點。歐股方面，德股跌0.3%，法股跌0.3%，英股升0.3%。

【大行報告】瑞銀：鮑威爾言論反映央行正對抗通脹 股市有望繼續走高

【12：50】道指期貨升60點，報34868點；標指期貨升6點，報4518點；納指期貨升3點或0.03%，報34868點。

【12：11】【SPAC】復星旗下復朗集團與春華SPAC合併後在美上市 春華：復朗不是中概股、不擔心美國退市風險（第二版）

【11：05】【美股焦點】摩通降標普500指數年底目標價至4900點 美股今年大部分升幅來自下半年

【08：47】【TSLA】馬斯克出席德國交付儀式兼起舞助慶 Tesla股價升近8%挑戰1000美元關口

【08：05】【美企業績】Adobe上季營收增長9.1% 次季業績指引不及預期、料俄烏戰爭令今財年營收減少7500萬美元

【07：33】【遊戲驛站GME】Gamestop主席增持10萬股 GME股價大升三成

==以下3月22日（周二）股市==

烏克蘭總統澤連斯基稱準備討論不尋求加入北約的承諾，市場漸消化加息預期，美股向上。道指收市升254點，報34807點；標指升50點，報4511點；納指升270點或1.95%，報14108點。歐股收市反彈 ， Stoxx 600彈0.85%；銀行股抽高2.47%。

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特斯拉（Tesla）旗下德國超級工廠，周二舉行首架電動車出廠交付儀式，行政總裁馬斯克（Elon Musk）親自參與交車儀式，當場跳舞慶祝。特斯拉股價急漲7.9%，報993.98美元。

Nike（美：NKE）股價抽升2.23%，因北美市場需求強勁，上季收入按年增長5%至108.7億美元，每股盈利跌3%至0.87美元，勝市場預期。按地區劃分，上季北美銷售額增長9%至38.8億美元；歐洲、中東和非洲銷售額增7%至27.8億美元，大中華區銷售額下降5%至21.6億美元，拉丁美洲則升11%至14.6億美元。

美國10年期債息升至2.37厘，市場預期會有更陡峭的加息周期，以及俄烏和談有曙光都推動了國債的拋售。

聯儲局主席鮑威爾周一表明不排除加息半厘後，聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德（James Bullard）表示，儲局需要積極行動來控制通脹，貨幣政策需要快速收緊，並重申對今年利率提至3厘以上的建議。

美國10年期債息尾段漲9.6個基點，高見2.39厘，對息口敏感的兩年期債息曾升8個基點，至2.204厘。

烏克蘭總統澤連斯基表示，已準備好討論，作出有關烏克蘭不尋求加入北約的承諾，以換取停火、俄軍撤軍以及烏克蘭的安全保障。

最新戰況發展：（1）澤連斯基與教宗會談，呼籲出面調解，（2） 德國財政部長 提出馬歇爾計劃，幫助烏克蘭戰後重建，（3） 聯合國指1000萬烏克蘭人逃離家園，其中340萬逃往其他國家。

美國今日將會公布3月里士滿聯儲製造業指數、營建產值數據。

即市走勢：

【23：13】道指升217點，納指升1.9%，標指升1%。

【22：03】道指升291點，納指升1.1%，標指升0.8%。

【21：30】道指升186點，納指升逾0.4%，標指升逾0.4%。

【19：06】道指期貨升152點，納指期貨升逾0.2%。

【16：38】道指期貨升123點，報34676點﹔標指期貨升15點，報4476點；納指期貨升58點或0.4%，報14434點。

【15：30】【美國加息】高盛料聯儲局5月及6月各加息半厘 俄烏局勢及金融市場波動無礙加息及縮表

【15：07】【美國加息】聯儲局會否落實更鷹派語調？ 景順：儲局不會採取激進措施 核心通脹將見頂

【11：46】【烏克蘭戰爭】高盛：俄羅斯經濟今年恐收縮10% 通脹飈至20% 為1990年代以來最差

【08：14】【美企業績】Nike上季營收升5%勝預期 盤後升逾5%

【07：59】【TME】騰訊音樂尋求通過介紹形式來港第二上市 不涉及額外集資

==以下3月21日（周一）股市==

聯儲局主席鮑威爾表示，當局準備好必要時加息半厘，以確保通脹回復穩定，並重申疫情及俄烏戰爭帶來不確定性。鷹派言論曝光後，道指一度挫逾400點，美國債息抽升。

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市場預期儲局5月加息0.5厘的可能性大增，美國10年期債息急漲，高見2.31厘2.31厘。美滙指數漲0.29%，報98.507。

道指收市跌201點，報34552點；標指跌1點，報4461點；納指跌55點或0.4%，報13838點。

東航 （00670） 一架波音737客機墜毀，波音股價急挫3.6%，東航ADR瀉6.3%。

「股神」旗下巴郡斥116億美元收購保險公司Alleghany，刺激Alleghany飆24.8%。

歐盟考慮加入美國行列，對俄羅斯石油實施禁運，加上周末沙特阿拉伯石油設施遭也門胡塞武裝襲擊，紐約期油周一再飆7.1%，收報112.12美元；布蘭特期油漲3.9%，收報115.62美元。

鮑威爾在為一個年度經濟會議預備的講詞中稱，俄烏衝突可能抑制國外經濟活動，進一步擾亂供應鏈，對美國經濟產生溢出效應。長期高通脹可能推高通脹預期，聯儲局將調整政策，以恢復價格穩定，同時保持強勁的勞動力市場。

美國里士滿聯儲銀行總裁巴爾金稱，美國經濟不再需要寬鬆貨幣政策支持，儲局宜再加息0.5厘，以應對通脹。

美國白宮官員透露，將與石油和銀行業部分大型企業主管會晤，包括埃克森美孚（Exxon Mobil）和美國銀行（Bank of America）等公司，討論俄烏相關議題。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，歐盟若禁止進口俄石油，將對全球原油市場產生深遠影響，而歐洲自己受到的衝擊最大，「歐洲人會很難過」。

俄烏局勢方面，俄總統新聞秘書稱，俄烏談判目前沒有重大進展。烏克蘭表示，由於俄展開特別軍事行動，烏克蘭在黑海和亞速海的港口，已停止船舶通航。

歐盟本周將與美國總統拜登舉行連串峰會，其中將考慮是否對俄實施石油禁運。

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重點新聞：

【一周前瞻】拜登赴歐出席北約峰會商討俄烏戰事 騰訊美團小米業績

即市走勢：

【0：03】 道指跌180點；標普500指數升4點；納指升4點。

【22：36】美股下跌，道指跌202點，標指跌0.4%，納指跌近1.1%。

【21：30】美股開市，道指低開55點，納指跌逾0.2%，標指跌1點。

【20：33】油價升4%，布油報112.51美元，紐油報108.95美元。

【20：31】道指期貨跌83點，納指期貨跌0.2%。

【17：56】道指期貨跌96點，納指期貨跌0.45%。歐洲股市偏軟，德股法股微跌，意股升逾0.6%，英股升逾0.4%。

【12：42】道指期貨跌133點，報34621點；標指期貨跌13點，報4449點；納指期貨跌54點或0.4%，報14365點。

【11：57】【烏克蘭戰爭】歐盟據報正制定第五輪制裁 或考慮禁運俄羅斯石油

【07：30】美股上周五上揚，習拜通話，中美元首同意保持開放溝通渠道的重要性，美國不尋求與中國打新冷戰，分析預料對中美關係有緩和作用，道指上周五倒升274點，報34754點；標指升51點，報4463點；納指升279點或2.05%，報13893點。

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責任編輯：梁浩碩