【美股期貨】道指期貨升123點　納指期貨升0.4%（不斷更新）

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美股隔晚下跌後，美股期貨周二向好，其中道指期貨升123點，納指期貨升58點或0.4%。美國今日將會公布3月里士滿聯儲製造業指數、營建產值數據。

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即市走勢：

【16：38】道指期貨升123點，報34676點﹔標指期貨升15點，報4476點；納指期貨升58點或0.4%，報14434點。

【15：30】【美國加息】高盛料聯儲局5月及6月各加息半厘 俄烏局勢及金融市場波動無礙加息及縮表

【15：07】【美國加息】聯儲局會否落實更鷹派語調？ 景順：儲局不會採取激進措施 核心通脹將見頂

【11：46】【烏克蘭戰爭】高盛：俄羅斯經濟今年恐收縮10% 通脹飈至20% 為1990年代以來最差

【08：14】【美企業績】Nike上季營收升5%勝預期 盤後升逾5%

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==以下3月21日（周一）股市==

聯儲局主席鮑威爾表示，當局準備好必要時加息半厘，以確保通脹回復穩定，並重申疫情及俄烏戰爭帶來不確定性。鷹派言論曝光後，道指一度挫逾400點，美國債息抽升。

即睇美股收市：

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市場預期儲局5月加息0.5厘的可能性大增，美國10年期債息急漲，高見2.31厘2.31厘。美滙指數漲0.29%，報98.507。

道指收市跌201點，報34552點；標指跌1點，報4461點；納指跌55點或0.4%，報13838點。

東航 （00670） 一架波音737客機墜毀，波音股價急挫3.6%，東航ADR瀉6.3%。

「股神」旗下巴郡斥116億美元收購保險公司Alleghany，刺激Alleghany飆24.8%。

歐盟考慮加入美國行列，對俄羅斯石油實施禁運，加上周末沙特阿拉伯石油設施遭也門胡塞武裝襲擊，紐約期油周一再飆7.1%，收報112.12美元；布蘭特期油漲3.9%，收報115.62美元。

鮑威爾在為一個年度經濟會議預備的講詞中稱，俄烏衝突可能抑制國外經濟活動，進一步擾亂供應鏈，對美國經濟產生溢出效應。長期高通脹可能推高通脹預期，聯儲局將調整政策，以恢復價格穩定，同時保持強勁的勞動力市場。

美國里士滿聯儲銀行總裁巴爾金稱，美國經濟不再需要寬鬆貨幣政策支持，儲局宜再加息0.5厘，以應對通脹。

美國白宮官員透露，將與石油和銀行業部分大型企業主管會晤，包括埃克森美孚（Exxon Mobil）和美國銀行（Bank of America）等公司，討論俄烏相關議題。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，歐盟若禁止進口俄石油，將對全球原油市場產生深遠影響，而歐洲自己受到的衝擊最大，「歐洲人會很難過」。

俄烏局勢方面，俄總統新聞秘書稱，俄烏談判目前沒有重大進展。烏克蘭表示，由於俄展開特別軍事行動，烏克蘭在黑海和亞速海的港口，已停止船舶通航。

歐盟本周將與美國總統拜登舉行連串峰會，其中將考慮是否對俄實施石油禁運。

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重點新聞：

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即市走勢：

【0：03】 道指跌180點；標普500指數升4點；納指升4點。

【22：36】美股下跌，道指跌202點，標指跌0.4%，納指跌近1.1%。

【21：30】美股開市，道指低開55點，納指跌逾0.2%，標指跌1點。

【20：33】油價升4%，布油報112.51美元，紐油報108.95美元。

【20：31】道指期貨跌83點，納指期貨跌0.2%。

【17：56】道指期貨跌96點，納指期貨跌0.45%。歐洲股市偏軟，德股法股微跌，意股升逾0.6%，英股升逾0.4%。

【12：42】道指期貨跌133點，報34621點；標指期貨跌13點，報4449點；納指期貨跌54點或0.4%，報14365點。

【11：57】【烏克蘭戰爭】歐盟據報正制定第五輪制裁 或考慮禁運俄羅斯石油

【07：30】美股上周五上揚，習拜通話，中美元首同意保持開放溝通渠道的重要性，美國不尋求與中國打新冷戰，分析預料對中美關係有緩和作用，道指上周五倒升274點，報34754點；標指升51點，報4463點；納指升279點或2.05%，報13893點。

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責任編輯：梁浩碩