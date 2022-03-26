【美股收市】道指反覆漲153點 10年債息升穿2.5厘 納指軟

投資者繼續評估俄烏局勢，加息預期續升溫，美10年期債息升破2.5厘，道指一度倒跌，尾段轉升。

道指收市升153點，報34861點；標指升22點，報4543點；納指跌22點，報14169點。蘋果升0.4%，Meta升1%。

投資者關注西方陸續制裁俄羅斯，難免引發通脹與聯儲局加大加息力度的預期。部分交易員預期聯儲局年底前將再加息兩厘。10年期債息升12.8基點至2.503厘，為2019年5月以來最高。

美聯儲局「三把手」威廉姆斯支持FOMC在需要時加息50個基點，投資者押注聯儲局將激進地加息。花旗調高今年利率預測，料合共加息2.75厘，包括4次加息幅度達0.5厘。

沙特石油企業沙地阿美（Saudi Aramco）旗下石油設施，周五遭也門胡塞武裝組織攻擊。地緣衝突升溫，令油價上揚。倫敦布蘭特期油高見120.88美元，最新報119.31美元，升0.28%。外電報道，歐盟不會立即禁止俄羅斯原油進口；美國則同意增加向歐盟運送天然氣。

外圍最新消息包括：（1）歐盟和美國成立聯合能源安全工作組，致力擺脫歐洲對俄能源依賴，雙方並達成大額天然氣交易；2）國家主席習近平同英國首相約翰遜通電話；3）俄央行表示：限制向不友好國家匯出大額資金。

數據方面，美國2月二手房屋買賣合約指數，按月下跌4.1%，與市場預期的反彈1%相反。美國3月密歇根大學消費者信心指數終值59.4，預期59.7。

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即市走勢：

【01：07】意大利外長：俄烏衝突使意大利對俄羅斯出口減少15%

意大利外交部長迪馬約向媒體表示，意大利對俄出口額最高曾達70億歐元，因為俄烏衝突意大利將損失該數額的15%。迪馬約認為，現在歐洲和意大利承受的是俄烏衝突造成的代價，而非對俄制裁的代價。他補充說，歐盟委員會正在研究第五批制裁方案。

【01：02】道指跌16點，跌幅為0.05%，報34691點；納指跌124點，跌幅為0.87%，報14067點；標指跌2點，跌幅為0.05%，報4517點。

【00：54】市場消息指，蘋果、谷歌切斷與俄羅斯MIR支付卡的聯繫。

【00：53】美國國防部官員：有迹象表明俄羅斯試圖從格魯吉亞增兵至烏克蘭。

【00：47】俄羅斯計劃4月大規模出口烏拉爾原油，買家會是誰存有疑問

俄羅斯計劃下個月出口接近三年來最大規模的烏拉爾原油，對於正面臨每桶120美元高油價的歐洲煉廠來說，無異極具吸引力。俄羅斯國有石油管道公司Transneft公布，在4月從三個西部港口每天向油輪裝載226萬桶原油的計劃。這將是2019年6月以來的最高水平，與本月相比也有大幅增加。

【00：45】美國國防部官員：俄羅斯現在優先考慮烏克蘭東部，正試圖切斷頓巴斯的能源供應。烏克蘭軍隊在伯爾德揚斯克摧毀了俄羅斯軍艦。

【00：43】歐洲股市收市個別發展，英德股升法股跌

德國DAX 30指數收漲0.2%，法國股指收跌0.03%，英國股指收漲0.2%，意大利股指收漲0.6%。

【00：38】美股三大指數向下，納指跌128點或0.9%；道指跌18點；標指跌3點；布蘭特期油升0.9%，報120.1美元；紐約期油亦升0.7%，報113.16美元

【00：37】特斯拉因倒車影像問題在美召回947輛汽車

美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）表示，因為倒車影像的顯示延遲問題，特斯拉正在美國召回其公司生產的947輛汽車。據路透社報道，此次召回的車型包括部分2018年至2019年的Model S及Model X車型，以及2017年至2020年Model 3的車型，這些汽車配備了AutopilotComputer2.5，運行特定韌體版本。由於這些車輛的倒車影像能見度不符合聯邦安全標準，特斯拉將執行無線軟件更新以解決該問題。

【00：37】國際能源署署長譴責針對沙特阿拉伯石油設施的襲擊

國際能源署署長比羅爾譴責在沙特阿拉伯發生的一宗針對石油基礎設施的襲擊事件。他表示，目前石油市場極度動盪，世界正在應對日益嚴峻的能源危機。

【00：32】媒體：俄羅斯當局稱尚未通過主權財富基金來支撐股市

俄羅斯據稱迄今未動用其主權財富基金來支持部分恢復交易的俄羅斯股市，政府可能仍會出手干預，但目前還沒有確定的時機，現在看來也沒有必要。3月早些時候，俄羅斯政府宣佈，可能從國家福利基金撥出高達100億美元買入受重創的俄羅斯國內股票。

【00：24】胡塞武裝發言人表示，胡塞武裝向沙特阿美在吉達的設施，發射導彈和無人機

【00：13】標普500能源指數上漲1.7%，此前有報道稱沙特阿美石油設施起火，導致油價反彈

【00：04】美日澳印「四方安全對話（QUAD）」高級網絡小組在悉尼開會討論網絡安全問題

【23：47】瑞士通過歐盟對俄羅斯國有企業和另外三個俄羅斯實體的制裁措施。

【23：43】現貨黃金上揚約6美元，最高觸及1961美元，使即市整體轉漲，俄羅斯央行宣布，3月28日開始，將按5,000俄羅斯盧布/克的固定價格從銀行業購買黃金，直至6月30日。俄央行指購買黃金將有助確保黃金生產商的可持續供應和不間斷運作。

【23：30】美、布兩油走高1.7美元，現分別報113.18美元和119.94美元。

【22：55】道指升207點，納指跌13點或0.1%，標指升20點或0.4%。

【22：30】遊戲驛站近日實現九連漲，現漲8.86%，根據美國SEC文件，3月21日和24日，遊戲驛站兩高管合計買入5,500股股份，價值約57.82萬美元。

【21：30】美股開市，道指升67點，納指跌2點，標指升7點或0.2%。

【20：50】道指期貨升87點，納指期貨升逾0.3%。

【19：01】道指期貨升49點，納指期貨升0.2%。

【17：12】道指期貨跌36點，納指期貨跌0.3%。歐洲股市方面，德股升0.1%，意股升0.2%，法股變動不大。

【11：33】道指期貨升44點，報34752點；標指期貨升4點，報4524點；納手期貨跌2點或0.02%，報14762點。

【11：52】【美國加息】高盛全綫上調美國債收益率預測 料10年期及2年期債息年底「溫和倒掛」

【11：01】【ARM上市】軟銀擬就ARM上市 尋求估值至少達4700億元

【10：22】【美股焦點】蘋果據報擬推硬件訂閱服務 月租iPhone、推新款即換

==以下3月24日（周四）股市==

美國公布的就業數據理想，加上北約峰會周四在比利時布魯塞爾舉行後發表聯合聲明，增對烏援助及軍事部署，但未有提到新一輪制裁俄羅斯的措施，美股反覆走高。道指收市升349點，報34707點；標指升63點，報4520點；納指升269點或1.93%，報14191點。

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英偉達（美：NVDA）CEO黃仁勛表示，考慮採用英特爾（美：INTC）的芯片代工服務，前者漲逾9.8%，後者漲7%。

由於聯儲局官員警告可能有更大幅度加息，投資者繼續拋售債券，美10年債息升1.79%，報2.363厘。

國際能源署（IEA）署長稱準備在需要時釋放更多石油儲備，國際油價回落，紐約期油及布蘭特期油均跌逾3%，最新分別報111.28及117.86美元。

美國總統拜登（Joe Biden）出席北約、七國集團（G7）及歐盟三次峰會。峰會只作出三方面決定，包括繼續對烏提供軍援、加強北約部隊在波羅的海沿岸、東歐和巴爾幹半島的軍事部署，以及北約成員國同意增加軍費，使各國的軍費開支，達到或接近各自國內生產總值2%的標準。外界預料，歐盟不會針對俄羅斯的油氣產品進行抵制。

拜登表示，中國應該明白到，中國與西方國家的經濟聯繫，較其與俄羅斯的關係密切 ； 中方如果協助俄羅斯迴避西方制裁 ， 將產生後果。拜登又稱，俄羅斯應被逐出二十國集團（G20），決定權應在G20之手。

烏克蘭戰爭肆虐，巴克萊表示，全球經濟不太可能衰退，但將今年增長預期從衝突前的4.4%降至3.3%。該行策略師並結束了長期增持股票而非債券的觀點，因盈利增長放緩、估值下降風險，意味股市不再提供疫情復甦期間的強勁收益。

美國上周首次申領失業救濟金人數降至18.7萬人，好過預期的21萬人，按周大減2.8萬人。截至前一周，持續申領人數降至135萬，少過預期的140萬人。

歐洲央行將從7月開始，逐步退出與疫情相關的抵押品寬鬆措施，同時在跟疫情相關的買債計劃再投資期間結束前，繼續接受希臘國債作為抵押品。

美國經濟數據

【美國失業救濟金人數】美國上周新申失業救濟金人數跌至18.7萬人 按周跌2.8萬人、好過預期

【美國經濟數據】美國2月耐用品訂單按月降2.2%

即市走勢：

【01：13】加拿大發布聲明稱，對俄羅斯聯邦委員會160名成員實施新的制裁。

聲明稱，將在未來幾天實施新的對俄制裁禁令，禁止某些商品和技術的出口，目的是削弱俄羅斯的軍事力量。

【01：07】法國總統馬克龍：俄烏衝突正造成前所未有的糧食危機

當地時間3月24日，法國總統馬克龍在比利時布魯塞爾出席北約領導人峰會後表示，將繼續向烏克蘭提供防禦武器裝備。馬克龍還表示，法國支持歐洲的戰略自主。此外，他警告說，俄烏衝突正造成一場前所未有的糧食危機。衝突使得很多國家難以獲得小麥和穀物的正常供應，這種狀況在未來一年至一年半之內將更加嚴峻。

【01：03】據衛星新聞援引公司負責人稱，北溪2號將在瑞士申請破產

【01：03】道指漲197點，漲幅為0.58%，報34556點；納指漲158點，漲幅為1.14%，報14081點；標指漲34點，漲幅為0.77%，報4490點。

【01：00】聯合國貿發會議將2022年全球經濟增長預測下調至2.6%

當地時間3月24日，聯合國貿發會議發布貿易和發展報告，預計今年全球經濟增長前景惡化。報告顯示，受俄烏衝突及各國近幾個月的宏觀經濟政策變化影響，聯合國貿發會議將2022年全球經濟增長預測從3.6%下調至2.6%。發達經濟體加息以及全球金融市場的無序變動，可能對發展中經濟體造成毁滅性打擊。

【00：52】英國《金融時報》：美國將加大對歐盟的液化天然氣供應

英國《金融時報》援引三位知情人士報道稱，美國正在制定一項到今年年底向歐盟供應多達150億立方米液化天然氣的計劃。上述供應將有助於實現歐盟本月設定的目標，即替換目前由俄羅斯供應的500億立方米天然氣。美國總統拜登和歐盟委員會主席馮德萊恩希望於周五宣布上述協議。

【00：48】為俄羅斯動用生化核武做準備 北約將東翼軍力部署翻倍至8個作戰集群

北約同意加強在集團東翼的部署，將作戰集群的數量增加一倍至八個。美國也已表示正與北約合作，為俄羅斯可能發動的生化或核武事件做準備，他們還在醞釀為烏克蘭提供醫療和其它抗戰援助。

【00：45】日本首相岸田文雄在七國集團峰會上表示，日本將繼續採取立法措施，防止俄羅斯利用數字資產逃避金融制裁

【00：42】美元兌日圓漲幅擴大至將近1%，刷新最近六年高位至122.34。

【00：37】據法新社， 七國集團表示，準備對俄羅斯實施「必要的額外制裁」，將「不遺餘力」讓普京及其支持者承擔責任。

【00：34】國際能源署：目前仍在等待成員國對用盧布結算天然氣一事的反應

當地時間3月24日，國際能源署署長比羅爾表示，如果普京真的要求使用盧布來結算天然氣，那麼這將成為另一個安全威脅。比羅爾同時表示，目前國際能源署還在等待成員國的反應。

【00：32】歐股收市漲跌不一。德國DAX 30指數收跌0.07%，報14273點。法國股指收跌0.39%，英國股指收漲0.09%，意大利股指收漲0.42%。

【00：32】法國總統馬克龍：未就制裁俄羅斯石油、天然氣和煤炭做出決定；他又指必須繼續與普京對話

【00：31】波蘭總理：必須切斷俄羅斯的資金來源，停止購買天然氣和石油。又指必須切斷俄羅斯的資金來源，停止購買天然氣和石油。

【00：22】俄外交部：俄烏談判的主要障礙是烏克蘭政府缺乏獨立性

當地時間3月24日，在俄羅斯外交部例行發布會上，俄外交部發言人表示，俄烏談判的主要障礙是烏克蘭政府缺乏獨立性。

【23：59】德國總理朔爾茨表示，不把能源進口列入制裁計劃是經過深思熟慮的決定；對俄羅斯的制裁正在奏效。他又指許多人正在努力實現能源供應多元化；德國兩個液化天然氣接收站的建設可能將於今年開始；正與企業討論加快天然氣終端的建設。

【23：34】半導體板塊持續走高，英偉達（美：NVDA）漲近9%，AMD（美：AMD）漲近6%，英特爾（美：INTC）漲5%，博通（美：AVGO）、美光科技（美：MU）漲近3%。

【23：21】英偉達（美：NVDA）CEO黃仁勛表示，考慮採用英特爾（美：INTC）的芯片代工服務，前者漲逾7%，後者漲近5%。

【22：19】道指升160點，納指倒跌8點，標指升近0.4%。

【21：31】美股開市，道指升107點，納指升0.5%，標指升0.4%。

【20：48】道指期貨升128點，納指期貨升0.6%。

【18：50】道指期貨升114點，納指期貨升約0.5%。

【12：42】道指期貨升57點，報34415點；標指期貨升11點或0.3%；納指期貨升72點或0.5%，報14519點。

【11：25】【年終獎金】華爾街去年獎金大漲20% 人均獲達200萬港元、創2006年以來最高水平

【08：51】【中美角力】美國重新豁免352類中國進口商品關稅 並延長至今年12月31日

【07：23】【中美金融戰】6家中概股被美國列入「預定摘牌名單」 新加入微博（附名單）

==以下3月23日（周三）股市==

美國原油庫存下跌251萬桶，加上歐盟、北約及七大工業國（G7）周四將開會討禁止進口俄羅斯能源，俄羅斯總統普京聲言轉用盧布出售天然氣，烏克蘭又指談判陷重大困難，觸發油價急飆 ； 股市受壓，道指跌幅擴大至逾450點。

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道指收市挫448點，報34358點；納指跌186點或1.32%，收報13922點；標指跌55點，收報4456點。紐約期油升4.81%，報114.53美元；布蘭特期油升5.16%，報121.44美元。

北約秘書長斯托爾滕貝格宣布，為加強對俄防衛與遏制，北約將在保加利亞、匈牙利、羅馬尼亞及斯洛伐克，增加部署4個戰鬥群，令北約部署在東歐、波羅的海及巴爾幹半島的戰鬥群，達到8個，總兵力接近4萬人。

美國總統拜登前往比利時首都布魯塞爾與北約盟國進行緊急會談前，據悉美國國防部向白宮提供向東歐增兵的計劃選項。

歐盟正考慮向俄羅斯實施新一輪經濟制裁，但預料不會針對油氣產品實行禁運，只會優化原有的制裁措施。 美國和歐洲官員近期一直在討論可能在北約峰會中敲定的新措施。這些措施可能包括對俄羅斯寡頭的新一輪制裁，以及進一步限制對俄羅斯能源產品的進口等。

聯儲局主席鮑威爾日前稱願意較大幅度加息，如果美國落實加息50個基點，將是2000年以來首次。克里夫蘭儲備銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）表示，她支持在加息周期初段，數度每次加息半厘。梅斯特今年在聯儲局公開市場委員會（FOMC）擁有貨幣政策投票權，她周三重申，傾向今年底基準利率升至2.5厘。

另一方面，受累油價及食品價格高企，英國2月通脹升至6.2%，高於預期並創1992年以來最勁，英國隨即宣布下調燃油稅，以紓緩生活壓力。英倫銀行已連續3次會議加息，由0.1厘累加至0.75厘，不過央行上周的論調較為溫和，反映俄羅斯及烏克蘭戰爭引發商品價格上升，對家庭收入的壓力，央行預期第二季通脹達到8%的高峰。

俄羅斯股市將於3月24日開市，交易範圍為IMOEX指數的33隻股票，並禁止沽空。

美國公布MBA抵押貸款申請、2月新屋銷售數據。美息向上影響樓市，MBA抵押貸款申請按周跌8.1%，2月新屋銷售77.2萬間，遜預期，按月跌2%，前值向下修正為跌8.4%。

拜登將從23日開始為期4天的訪歐之旅，他將首先訪問布魯塞爾，期間拜登將與北約成員國會晤，並將出席歐洲理事會和七國集團（G7）峰會。在這些會議結束後，拜登將前往波蘭。

預計拜登及其他國家領導人將在北約峰會上，敲定針對俄烏衝突的新措施。

即市走勢：

【01：26】美國商務部長雷蒙多：美國密切關注針對俄羅斯的出口管制，並將盡可能全面地實施這些管制

【01：18】美國總統拜登與北約盟國進行緊急會談

當地時間3月23日，美國總統拜登前往比利時首都布魯塞爾與北約盟國進行緊急會談。據悉，美國國防部在拜登前往歐洲前，向白宮提供了一些向東歐增兵的計劃選項。

【01：16】日本經濟產業大臣將出席國際能源署能源部長會議

日本經濟產業大臣萩生田光一將出席當地時間23日，在法國舉行的國際能源署能源部長會議。屆時他將與其他國家討論合作減少對俄羅斯能源的依賴。

【01：14】美股跌幅擴大，道指跌1%，標普500指數跌0.68%，納指跌0.33%。

【01：08】俄央行暫停將外國發行人的股票從交易所名單中剔除

當地時間23日，俄羅斯央行發布消息說，2023年前暫停將外國發行人的股票從交易所名單中剔除。

【01：08】道指跌335點，跌幅為0.96%，報34471點；納指跌43點，跌幅為0.31%，報14065點；標指跌27點，跌幅為0.62%，報4483點。

【01：05】微博ADR（WB）下挫大約2.60美元，即市整體轉而下跌將近10.09%，刷新即市低位24.42美元。

【00：45】德國方面稱，以俄羅斯盧布支付天然氣將違反合同。德國副總理兼經濟部長哈貝克表示，將與歐洲夥伴就（用俄羅斯盧布支付天然氣問題）討論出答案。

【00：45】英國首相辦公室：英國首相約翰遜告訴烏克蘭總統澤連斯基稱，他打算利用周四的七國集團和北約會議，增加對普京的壓力，並與夥伴合作，大幅增加對烏克蘭的防禦性武器援助。

【00：42】以色列總理貝內特指，普京將為對烏軍事行動付出高昂代價，可能會有更多的俄羅斯杜馬議員受到制裁。

【00：11】俄羅斯駐波蘭大使表示，波蘭凍結了俄羅斯大使館在華沙的銀行賬戶。

【00：40】歐洲主要股指全線收跌

德國DAX指數跌1.31%，法國CAC40指數跌1.17%，英國富時100指數跌0.22%，意大利富時MIB指數跌0.96%。

【00：40】蘋果股價漲超1.6%，刷新即市高位172.22美元，據媒體報道，蘋果收購英國金融科技初創公司Credit Kudos。Credit Kudos側重於開發軟件，其產品通過採用消費者的銀行數據來促進信貸申請的信息核實效率。該公司的業務在全球金融科技所處領域被稱作「開放銀行」。

【00：31】俄羅斯央行表示，如果有俄羅斯根源的外國公司在國外交易所被摘牌，俄羅斯證券交易所將保留這些公司的上市資格。

【00：19】俄羅斯總統普京與以色列總理貝內特通電話。

普京對俄烏談判以及保護頓巴斯地區的特別軍事行動進行評估。貝內特對烏克蘭局勢進行評估，介紹與其他國家領導人的接觸情況，並對俄烏談判提出建議。雙方還同意將繼續保持對話。

【00：18】俄羅斯盧布兌美元在MICEX報價上漲5.6%，創2014年以來最大漲幅。普京稱向歐洲供應天然氣將用盧布結算。

【00：15】俄副總理：OPEC+將充分確保在商定時間內增加石油產量

俄羅斯副總理諾瓦克表示，石油出口國組織與盟友（合稱OPEC+）成員國將充分確保在商定的時間內增加石油產量。此外，他還表示，4月至5月，俄羅斯公司在進行能源供應時將會遇到物流和支付方面的困難。

【23：45】現貨黃金短綫走低近7美元，現報1926.31美元。

【23：41】納指轉漲，中概股拼多多漲超15.5%，此前，瑞銀集團上調該公司ADR評級至買入，京東漲5.4%，特斯拉漲4.1%，網易也漲超2.7%，奧多比（ADBE）則維持大約10%的跌幅。

【23：40】英偉達（美：NVDA）CEO表示有興趣探索英特爾（美：INTC）作為代工廠的可能性。英特爾拉升2.3%。

【22：38】道指跌約200點，納指跌0.3%

【21：30】道指跌173點，報34633點，納指跌0.9%，報13985點，標指跌26點，報4485點。

【20：27】英國2月通脹升到6.2%，創1992年以來最勁，主因是受累油價及食品價格高企，市場原已預期6%，前值1月通脹為5.5%。按月計，2月通脹0.8%，亦超預期的0.6%，前值為跌0.1%。英倫銀行已連續3次會議加息，由0.1厘累加至0.75厘，不過央行上周的論調較為溫和，反映俄羅斯及烏克蘭戰爭引發商品價格上升，對家庭收入的壓力，央行預期第二季通脹達到8%的高峰。

【18：30】道指期貨跌95點，納指期貨跌0.5%，標指期貨跌15點。歐股方面，德股跌0.3%，法股跌0.3%，英股升0.3%。

【大行報告】瑞銀：鮑威爾言論反映央行正對抗通脹 股市有望繼續走高

【12：50】道指期貨升60點，報34868點；標指期貨升6點，報4518點；納指期貨升3點或0.03%，報34868點。

【12：11】【SPAC】復星旗下復朗集團與春華SPAC合併後在美上市 春華：復朗不是中概股、不擔心美國退市風險（第二版）

【11：05】【美股焦點】摩通降標普500指數年底目標價至4900點 美股今年大部分升幅來自下半年

【08：47】【TSLA】馬斯克出席德國交付儀式兼起舞助慶 Tesla股價升近8%挑戰1000美元關口

【08：05】【美企業績】Adobe上季營收增長9.1% 次季業績指引不及預期、料俄烏戰爭令今財年營收減少7500萬美元

【07：33】【遊戲驛站GME】Gamestop主席增持10萬股 GME股價大升三成

==以下3月22日（周二）股市==

烏克蘭總統澤連斯基稱準備討論不尋求加入北約的承諾，市場漸消化加息預期，美股向上。道指收市升254點，報34807點；標指升50點，報4511點；納指升270點或1.95%，報14108點。歐股收市反彈 ， Stoxx 600彈0.85%；銀行股抽高2.47%。

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特斯拉（Tesla）旗下德國超級工廠，周二舉行首架電動車出廠交付儀式，行政總裁馬斯克（Elon Musk）親自參與交車儀式，當場跳舞慶祝。特斯拉股價急漲7.9%，報993.98美元。

Nike（美：NKE）股價抽升2.23%，因北美市場需求強勁，上季收入按年增長5%至108.7億美元，每股盈利跌3%至0.87美元，勝市場預期。按地區劃分，上季北美銷售額增長9%至38.8億美元；歐洲、中東和非洲銷售額增7%至27.8億美元，大中華區銷售額下降5%至21.6億美元，拉丁美洲則升11%至14.6億美元。

美國10年期債息升至2.37厘，市場預期會有更陡峭的加息周期，以及俄烏和談有曙光都推動了國債的拋售。

聯儲局主席鮑威爾周一表明不排除加息半厘後，聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德（James Bullard）表示，儲局需要積極行動來控制通脹，貨幣政策需要快速收緊，並重申對今年利率提至3厘以上的建議。

美國10年期債息尾段漲9.6個基點，高見2.39厘，對息口敏感的兩年期債息曾升8個基點，至2.204厘。

烏克蘭總統澤連斯基表示，已準備好討論，作出有關烏克蘭不尋求加入北約的承諾，以換取停火、俄軍撤軍以及烏克蘭的安全保障。

最新戰況發展：（1）澤連斯基與教宗會談，呼籲出面調解，（2） 德國財政部長 提出馬歇爾計劃，幫助烏克蘭戰後重建，（3） 聯合國指1000萬烏克蘭人逃離家園，其中340萬逃往其他國家。

美國今日將會公布3月里士滿聯儲製造業指數、營建產值數據。

即市走勢：

【23：13】道指升217點，納指升1.9%，標指升1%。

【22：03】道指升291點，納指升1.1%，標指升0.8%。

【21：30】道指升186點，納指升逾0.4%，標指升逾0.4%。

【19：06】道指期貨升152點，納指期貨升逾0.2%。

【16：38】道指期貨升123點，報34676點﹔標指期貨升15點，報4476點；納指期貨升58點或0.4%，報14434點。

【15：30】【美國加息】高盛料聯儲局5月及6月各加息半厘 俄烏局勢及金融市場波動無礙加息及縮表

【15：07】【美國加息】聯儲局會否落實更鷹派語調？ 景順：儲局不會採取激進措施 核心通脹將見頂

【11：46】【烏克蘭戰爭】高盛：俄羅斯經濟今年恐收縮10% 通脹飈至20% 為1990年代以來最差

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==以下3月21日（周一）股市==

聯儲局主席鮑威爾表示，當局準備好必要時加息半厘，以確保通脹回復穩定，並重申疫情及俄烏戰爭帶來不確定性。鷹派言論曝光後，道指一度挫逾400點，美國債息抽升。

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市場預期儲局5月加息0.5厘的可能性大增，美國10年期債息急漲，高見2.31厘2.31厘。美滙指數漲0.29%，報98.507。

道指收市跌201點，報34552點；標指跌1點，報4461點；納指跌55點或0.4%，報13838點。

東航 （00670） 一架波音737客機墜毀，波音股價急挫3.6%，東航ADR瀉6.3%。

「股神」旗下巴郡斥116億美元收購保險公司Alleghany，刺激Alleghany飆24.8%。

歐盟考慮加入美國行列，對俄羅斯石油實施禁運，加上周末沙特阿拉伯石油設施遭也門胡塞武裝襲擊，紐約期油周一再飆7.1%，收報112.12美元；布蘭特期油漲3.9%，收報115.62美元。

鮑威爾在為一個年度經濟會議預備的講詞中稱，俄烏衝突可能抑制國外經濟活動，進一步擾亂供應鏈，對美國經濟產生溢出效應。長期高通脹可能推高通脹預期，聯儲局將調整政策，以恢復價格穩定，同時保持強勁的勞動力市場。

美國里士滿聯儲銀行總裁巴爾金稱，美國經濟不再需要寬鬆貨幣政策支持，儲局宜再加息0.5厘，以應對通脹。

美國白宮官員透露，將與石油和銀行業部分大型企業主管會晤，包括埃克森美孚（Exxon Mobil）和美國銀行（Bank of America）等公司，討論俄烏相關議題。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，歐盟若禁止進口俄石油，將對全球原油市場產生深遠影響，而歐洲自己受到的衝擊最大，「歐洲人會很難過」。

俄烏局勢方面，俄總統新聞秘書稱，俄烏談判目前沒有重大進展。烏克蘭表示，由於俄展開特別軍事行動，烏克蘭在黑海和亞速海的港口，已停止船舶通航。

歐盟本周將與美國總統拜登舉行連串峰會，其中將考慮是否對俄實施石油禁運。

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重點新聞：

【一周前瞻】拜登赴歐出席北約峰會商討俄烏戰事 騰訊美團小米業績

即市走勢：

【0：03】 道指跌180點；標普500指數升4點；納指升4點。

【22：36】美股下跌，道指跌202點，標指跌0.4%，納指跌近1.1%。

【21：30】美股開市，道指低開55點，納指跌逾0.2%，標指跌1點。

【20：33】油價升4%，布油報112.51美元，紐油報108.95美元。

【20：31】道指期貨跌83點，納指期貨跌0.2%。

【17：56】道指期貨跌96點，納指期貨跌0.45%。歐洲股市偏軟，德股法股微跌，意股升逾0.6%，英股升逾0.4%。

【12：42】道指期貨跌133點，報34621點；標指期貨跌13點，報4449點；納指期貨跌54點或0.4%，報14365點。

【11：57】【烏克蘭戰爭】歐盟據報正制定第五輪制裁 或考慮禁運俄羅斯石油

【07：30】美股上周五上揚，習拜通話，中美元首同意保持開放溝通渠道的重要性，美國不尋求與中國打新冷戰，分析預料對中美關係有緩和作用，道指上周五倒升274點，報34754點；標指升51點，報4463點；納指升279點或2.05%，報13893點。

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責任編輯：梁浩碩