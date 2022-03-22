【美股市況】紐油曾越110美元 道指跌180點 納指穩（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

歐盟考慮加入美國的行列，實施俄羅斯石油禁運，及周末沙特阿拉伯石油設施遭到也門胡塞武裝襲擊，油價漲逾5%，紐油曾越110美元。

美國白宮官員透露，將與石油和銀行業部分大型企業主管會晤，包括埃克森美孚(Exxon Mobil)和美國銀行(Bank of America)等公司，討論俄烏相關議題。

克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)表示，歐盟若禁止進口俄石油，將對全球原油市場產生深遠影響，而歐洲自己受到的衝擊最大，「歐洲人會很難過」。

美股早段低開，納指隨即轉漲，截至本港時間0時03分，道指跌180點；標普500指數升4點；納指升4點。

市場觀望聯儲局主席鮑威爾將於香港時間22日零時發言。另外，美國今日將會公布2月芝加哥聯儲全國活動指數。

Oppenheimer資產管理策略員斯托茨弗斯指，與其說經濟及地緣政治風險有所消退，不如說是股市有韌性和足夠強的上行趨勢。

俄烏局勢方面，俄總統新聞秘書稱，俄烏談判目前沒有重大進展。烏克蘭表示，由於俄展開特別軍事行動，烏克蘭在黑海和亞速海的港口，已停止船舶通航。

歐盟本周將與美國總統拜登舉行連串峰會，其中將考慮是否對俄實施石油禁運。

港股市況不斷更新，詳情請看：【下一頁】

▼ 點擊圖片放大

重點新聞：

【一周前瞻】拜登赴歐出席北約峰會商討俄烏戰事 騰訊美團小米業績

即市走勢：

【0：03】 道指跌180點；標普500指數升4點；納指升4點。

【22：36】美股下跌，道指跌202點，標指跌0.4%，納指跌近1.1%。

【21：30】美股開市，道指低開55點，納指跌逾0.2%，標指跌1點。

【20：33】油價升4%，布油報112.51美元，紐油報108.95美元。

【20：31】道指期貨跌83點，納指期貨跌0.2%。

【17：56】道指期貨跌96點，納指期貨跌0.45%。歐洲股市偏軟，德股法股微跌，意股升逾0.6%，英股升逾0.4%。

【12：42】道指期貨跌133點，報34621點；標指期貨跌13點，報4449點；納指期貨跌54點或0.4%，報14365點。

*美股升幅有限，重溫《開市追揸沽》譚智樂話你知買美股要點揀*

【11：57】【烏克蘭戰爭】歐盟據報正制定第五輪制裁 或考慮禁運俄羅斯石油

【07：30】美股上周五上揚，習拜通話，中美元首同意保持開放溝通渠道的重要性，美國不尋求與中國打新冷戰，分析預料對中美關係有緩和作用，道指上周五倒升274點，報34754點；標指升51點，報4463點；納指升279點或2.05%，報13893點。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

美股上周動態，詳情請看：【下一頁】

責任編輯：梁浩碩