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全民強檢暫緩、取消禁飛令、面授課堂將重啟 本港經濟及股市可受惠幾多？

股市 13:15 2022/03/21

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本港防疫措施及防疫政策有望陸續放寬。特首林鄭月娥公布最新放寬疫情路線圖，包括4月1日取消英美9國的禁飛令；4月19日起學校可以重啟面授課堂；4月20日起分三階段放寬其他防疫措施；暫緩全民強制檢測等。有關消息對本港經港以及港股的利好影響有幾多？

*重溫《開市追揸沽》譚智樂（Arnold）為你分析，或 按此速睇 *

欄名 : 3分鐘睇股

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