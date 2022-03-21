全民強檢暫緩、取消禁飛令、面授課堂將重啟 本港經濟及股市可受惠幾多？ 股市 13:15 2022/03/21 分享： 本港防疫措施及防疫政策有望陸續放寬。特首林鄭月娥公布最新放寬疫情路線圖，包括4月1日取消英美9國的禁飛令；4月19日起學校可以重啟面授課堂；4月20日起分三階段放寬其他防疫措施；暫緩全民強制檢測等。有關消息對本港經港以及港股的利好影響有幾多？ *重溫《開市追揸沽》譚智樂（Arnold）為你分析，或 按此速睇 * 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 【防疫措施】林鄭：4.1取消禁飛令、4.19重啟面授課堂 大部分防疫措施維持至4.20、暫緩全民強檢 今日 【防疫措施】林鄭：4.1取消禁飛令、4.19重啟面授課堂 大部分防疫措施維持至4.20、暫緩全民強檢 港股現處熊市第三階段 散戶買股應採取什麼策略 今日 港股現處熊市第三階段 散戶買股應採取什麼策略 盈富基金（02800）換走經理人道富環球怎解讀 可考慮買入盈富基金？ 今日 盈富基金（02800）換走經理人道富環球怎解讀 可考慮買入盈富基金？ 四大內銀資產質素穩健 建設銀行（00939）突破下降軌重拾升勢？ 2022/03/18 四大內銀資產質素穩健 建設銀行（00939）突破下降軌重拾升勢？ 美股連升三日 升勢會否持續？ 2022/03/18 美股連升三日 升勢會否持續？ 你可能感興趣 【防疫措施】林鄭：4.1取消禁飛令、4.19重啟面授課堂 大部分防疫措施維持至4.20、暫緩全民強檢 今日 12:17 【防疫措施】林鄭：4.1取消禁飛令、4.19重啟面授課堂 大部分防疫措施維持至4.20、暫緩全民強檢 港股現處熊市第三階段 散戶買股應採取什麼策略 今日 13:00 港股現處熊市第三階段 散戶買股應採取什麼策略 盈富基金（02800）換走經理人道富環球怎解讀 可考慮買入盈富基金？ 今日 12:50 盈富基金（02800）換走經理人道富環球怎解讀 可考慮買入盈富基金？ 最新專欄文章 更多 4月取消禁飛及分三階段放寬防疫措施 航空股、商場收租股追得過？ 今日 4月取消禁飛及分三階段放寬防疫措施 航空股、商場收租股追得過？ 港股現處熊市第三階段 散戶買股應採取什麼策略 今日 港股現處熊市第三階段 散戶買股應採取什麼策略 盈富基金（02800）換走經理人道富環球怎解讀 可考慮買入盈富基金？ 今日 盈富基金（02800）換走經理人道富環球怎解讀 可考慮買入盈富基金？ 美國加息步伐明朗化 留意仍有兩個變數 2022/03/18 美國加息步伐明朗化 留意仍有兩個變數 四大內銀資產質素穩健 建設銀行（00939）突破下降軌重拾升勢？ 2022/03/18 四大內銀資產質素穩健 建設銀行（00939）突破下降軌重拾升勢？ 全民檢測 防疫措施 強制檢測 疫情 港股 經濟