▲ 【華置127】華置去年度轉蝕35億不派末期息 出售恒大股份錄已變現虧損近79億

華人置業 （00127） 公布截至去年底止，全年業績由盈轉虧，蝕35.15億元，對上一個財年則錄得盈利6.2億元，若撇除主要非現金項目虧損淨額14億元，核心虧損為21.2億元，對上一個財年則錄得核心盈利22.2億元。華置擬不派末期息，對上一個財年派1仙。

截至去年底止，華置於年內出售了6.3億中國恒大 （03333） 股份，透過出售若干恒大股份並錄得已變現虧損78.7億元，餘下恒大股份公平值變動之未變現虧損約30.5億元，而集團仍持有近2.3億股恒大股份，賬面值約為3.6億元。

期內，華置收入為13億元，按年減少57.3%，主因來自恒大股份的股息收入減少所致。其中，租金收入為3.3億元，物業銷售為2.4億元，上市及非上市股本投資的股息收入為1.7億元，債券及結構性產品的利息收入為3.2億元。

證券投資去年已變現虧損由4.1億元擴大至15億元，未變現虧損9.5億元，其中來自房地產的佔6.1億元。

港投資物業短期仍面對重重挑戰

華置表示，全球各地經濟復甦步伐 依然參差，踏入2022年後的表現更遜早前預期。本地方面，入境旅遊業幾乎處於停頓狀態，使經濟復甦程度受到制約。此外，嚴格的社交距離限制及疫苗通行證可能會對零售業造成 更嚴重的打擊。因此，整體租金水平及出租率預期將面臨壓力，預期集團的投資物業於短期內仍會面對重重挑戰。

英國經濟方面，通脹、勞動力短缺及供應鏈瓶頸所帶來的壓力令其增長前景蒙上陰霾。即使存在不確定因素，集團當前仍將重點放在投資物業的資產優化工程，對英國經濟仍會保持長線目光。

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