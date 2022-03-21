▲ 【業績|手機設備】丘鈦科技去年盈利升3%、不派息 目標今年手機攝像頭模組銷售量有雙位數以上增長

手機設備股丘鈦科技 （01478） 去年營業收入約為186.6億元人民幣，按年增長約7.3%，溢利增長約2.7%至約為8.6億元人民幣，毛利率約為9.4%，較2020年約10.2%有所下跌。

期內，集團攝像頭模組銷售數量按年增長約22.1%，但高端智能手機出貨不達預期，影響了攝像頭模組的平均銷售單價與附加值，而指紋識別模組升級放緩， 傳統的電容式指紋識別模組和光學式屏下指紋識別模組的原材料價格明 顯下降，令得產品平均銷售單價下跌明顯，且競爭更趨激烈，對指紋識別 模組產品的毛利率形成較大衝擊，導致毛利率下跌。

展望2022年度，集團目標手機攝像頭模組銷售數量較上年度按年實現雙位數以上的增長；其他領域攝像頭模組銷售數量較上年度按年增長不低於100%；及指紋識別模組銷售數量較上年度同比增長不低於20%。

另外，集團表示，由於計劃於2022年度擴充攝像頭模組產能規劃和增加應用於車載與IoT領域的攝像頭模組業務的投資所需要的資本開支，因此，董事會建議不派發股息。

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編輯：姚卓然