【烏克蘭戰爭】聯合國：千萬烏克蘭人流離失所

俄烏戰爭持續大半個月,大量烏克蘭人為躲避戰亂逃亡。聯合國透露自俄烏開戰以來,已有約千萬烏克蘭人流離失所,當中大量人更逃至他國淪為難民。聯合國更批評發動戰爭者,使逃離家園的平民蒙受苦難。

聯合國難民事務高級專員格蘭迪(Filippo Grandi)周日(20日)表示,自俄軍入侵烏克蘭以來,已有約1,000萬名烏克蘭人逃離家園。部分人是在國內流離失所,而大量人更遠走他國成為難民。

格蘭迪於Twitter帖文中表示:

人們在全球各地發動戰爭的其中一個責任,就是導致逃離家園的平民蒙受苦難。

(Among the responsibilities of those who wage war, everywhere in the world, is the suffering inflicted on civilians who are forced to flee their homes.)