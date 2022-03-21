【烏克蘭戰爭】聯合國：千萬烏克蘭人流離失所

俄烏戰爭持續大半個月，大量烏克蘭人為躲避戰亂逃亡。聯合國透露自俄烏開戰以來，已有約千萬烏克蘭人流離失所，當中大量人更逃至他國淪為難民。聯合國更批評發動戰爭者，使逃離家園的平民蒙受苦難。

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聯合國難民事務高級專員格蘭迪（Filippo Grandi）周日（20日）表示，自俄軍入侵烏克蘭以來，已有約1,000萬名烏克蘭人逃離家園。部分人是在國內流離失所，而大量人更遠走他國成為難民。

格蘭迪於Twitter帖文中表示：

人們在全球各地發動戰爭的其中一個責任，就是導致逃離家園的平民蒙受苦難。 （Among the responsibilities of those who wage war, everywhere in the world, is the suffering inflicted on civilians who are forced to flee their homes.）

他上周五（18日）於Twitter發表另一段帖文，指人們繼續逃離烏克蘭，是因為他們懼怕炸彈、空襲及肆意的破壞。他形容援助至關重要，但始終無助人擺脫恐懼。

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聯合國難民署表示自開戰以來，已有超過300萬難民徹底逃離烏克蘭。其中有超過190萬人逃往波蘭，其他人則分別逃往羅馬尼亞、摩爾多瓦、匈牙利及斯洛伐克等地。

烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）周日表示，烏克蘭會開放7條人道主義走廊，為平民提供離開前線地區的安全通道。

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責任編輯：鄭錦玲