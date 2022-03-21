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沙特阿美提升油產 應付全球需求上升

環球經濟金融 12:16 2022/03/21

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美國等西方國家制裁俄羅斯石油，造成全球油價劇烈波動。全球最大石油出口商沙地阿美近日表示，將提升油產及加大投資，應付全需求上升。同時，沙特阿美指去年利潤創翻倍。

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沙特阿美（Saudi Aramco）周日（20日）公布業績，指去年淨利潤達1100億美元（約8,607億美元），較2020年上升124％。沙特阿美指利潤上升受益於原油價格上升，能源需求自新冠疫情以來復甦及精煉與化工生意獲利增加。

同時，沙特阿美預計能源需求持續上升，將繼續增加新投資，但估計會被氣候問題運動人士批評。沙特阿美指出，今年上半年估計投資400至500億美元（3130至3912億港元），預期發展直至2025年。

西方國家因俄烏戰爭，先後針制裁或禁運俄羅斯能源，因此近日積極尋求與中東產油國如沙特阿拉伯及阿聯酋合作，詢問能否增加油產，減低依賴俄羅斯能源。但國際能源署（International Energy Agency）最新報告指出，兩國未有意願增加庫存。

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責任編輯：吳漢培

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