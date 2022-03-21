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港股現價買值博  話你知箇中原因

股市 12:08 2022/03/21

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港股近日走勢波動，恒生指數短短數個交易日由萬八點水平反彈重回二萬二，今早略有回吐。在港股波動市之下，散戶現價買貨勝算如何？耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）為你分析。

*重溫《開市追揸沽》足本版，或點選12'12"速睇精華*

欄名 : 3分鐘睇市

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