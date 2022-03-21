港股現價買值博 話你知箇中原因 股市 12:08 2022/03/21 分享： 港股近日走勢波動，恒生指數短短數個交易日由萬八點水平反彈重回二萬二，今早略有回吐。在港股波動市之下，散戶現價買貨勝算如何？耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）為你分析。 *重溫《開市追揸沽》足本版，或點選12'12"速睇精華* 欄名 : 3分鐘睇市 相關文章 港股現處熊市第三階段 散戶買股應採取什麼策略 今日 港股現處熊市第三階段 散戶買股應採取什麼策略 盈富基金（02800）換走經理人道富環球怎解讀 可考慮買入盈富基金？ 今日 盈富基金（02800）換走經理人道富環球怎解讀 可考慮買入盈富基金？ 四大內銀資產質素穩健 建設銀行（00939）突破下降軌重拾升勢？ 2022/03/18 四大內銀資產質素穩健 建設銀行（00939）突破下降軌重拾升勢？ 美股連升三日 升勢會否持續？ 2022/03/18 美股連升三日 升勢會否持續？ 美國加息步伐明朗化 留意仍有兩個變數 2022/03/18 美國加息步伐明朗化 留意仍有兩個變數 你可能感興趣 港股現處熊市第三階段 散戶買股應採取什麼策略 今日 11:56 港股現處熊市第三階段 散戶買股應採取什麼策略 盈富基金（02800）換走經理人道富環球怎解讀 可考慮買入盈富基金？ 今日 11:33 盈富基金（02800）換走經理人道富環球怎解讀 可考慮買入盈富基金？ 四大內銀資產質素穩健 建設銀行（00939）突破下降軌重拾升勢？ 18:40 2022/03/18 四大內銀資產質素穩健 建設銀行（00939）突破下降軌重拾升勢？ 最新專欄文章 更多 美國加息不可怕 歷史數據話你知美股多上漲 2022/03/17 美國加息不可怕 歷史數據話你知美股多上漲 港股大反彈因國務院一個訊息 重溫當中四個重點 2022/03/17 港股大反彈因國務院一個訊息 重溫當中四個重點 市場憂經濟出現滯脹 到底環球經濟出現滯脹機會有幾大 2022/03/16 市場憂經濟出現滯脹 到底環球經濟出現滯脹機會有幾大 憂滯脹比通脹更甚？速睇滯脹是什麼？ 2022/03/16 憂滯脹比通脹更甚？速睇滯脹是什麼？ 港交所（00388）股價反彈目標睇幾多？買賣策略你要知 2022/03/16 港交所（00388）股價反彈目標睇幾多？買賣策略你要知 恒生指數 指數 港股