港股現處熊市第三階段 散戶買股應採取什麼策略 股市 11:56 2022/03/21 分享： 港股上周經歷近年罕見的報復式反彈，對港股走勢有何啟示？耀才證券研究部經理譚智樂指，港股現時明顯處於「熊市第三階段」（熊三），估話未來半年會處於整固階段。若投資者現金充裕，現階段時買貨收集好時機。 *重溫《開市追揸沽》足本版，或點選13'41"睇精華* 欄名 : 3分鐘睇股 最新專欄文章 更多 盈富基金（02800）換走經理人道富環球怎解讀 可考慮買入盈富基金？ 今日 盈富基金（02800）換走經理人道富環球怎解讀 可考慮買入盈富基金？ 美國加息步伐明朗化 留意仍有兩個變數 2022/03/18 美國加息步伐明朗化 留意仍有兩個變數 四大內銀資產質素穩健 建設銀行（00939）突破下降軌重拾升勢？ 2022/03/18 四大內銀資產質素穩健 建設銀行（00939）突破下降軌重拾升勢？ 美股連升三日 升勢會否持續？ 2022/03/18 美股連升三日 升勢會否持續？ 息差擴闊有利本地銀行股 中銀香港（02388）冇貨、加注點操作？ 2022/03/18 息差擴闊有利本地銀行股 中銀香港（02388）冇貨、加注點操作？ 港股 收集