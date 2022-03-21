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港股現處熊市第三階段 散戶買股應採取什麼策略

股市 11:56 2022/03/21

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港股上周經歷近年罕見的報復式反彈，對港股走勢有何啟示？耀才證券研究部經理譚智樂指，港股現時明顯處於「熊市第三階段」（熊三），估話未來半年會處於整固階段。若投資者現金充裕，現階段時買貨收集好時機。

*重溫《開市追揸沽》足本版，或點選13'41"睇精華*

 

欄名 : 3分鐘睇股

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