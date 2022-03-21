【第五波疫情】前線回收業員工可獲5個月資助　每月2000元

▲ 回收基金將向回收公司的前線員工發放為期5個月，每人每月2,000元的津貼。（資料圖片）

環境保護署宣布推出「一次性前線回收業員工資助計劃」，向前線回收業員工提供每人每月2000元的財政支援，為期5個月。

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環保署向回收基金建議並獲得回收基金諮詢委員會同意，預留1億港元，在回收基金的「企業資助計劃」下推出「一次性前線回收業員工資助計劃」。回收基金將向回收公司的前線員工發放為期5個月，每人每月2,000元的津貼。計劃即資助每人合共10,000元，受惠的前線員工人數估計約7,000人。

環保署發言人指，自第五波疫情爆發以來，回收業從業員一直為香港市民服務，當中包括在較高健康風險環境下工作的前線員工。環保署自二月底已陸續向多個回收服務承辦商及回收業相關商會派發約20,000萬套快速抗原測試套裝，供其會員分發予前線從業員。新的資助計劃將會為前線回收業員工提供進一步支援。

合資格回收公司需就有關資助提交申請，前線回收業員工無須另行申請，回收基金會將津貼金額通過回收公司發放予前線員工。過往曾成功申請回收基金資助的回收公司，只需透過簡化的申請程序，即可盡快獲批資助。

資助計劃現已接受申請，截止申請日期為今年4月30日。計劃詳情已上載至回收基金網頁。

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責任編輯：葉泳珊