【烏克蘭戰爭】拜登訪歐商討俄烏局勢 歐盟考慮禁運俄石油

美國總統拜登本周將前往歐洲出席一系列緊急峰會，與歐洲國家領導人商討烏克蘭局勢問題。據悉，會議將敲定及公布新一輪制裁俄羅斯措施，展示西方團結一致，援助烏克蘭。歐洲亦考慮是否對俄羅斯石油實施禁運。

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拜登（Joe Biden）於本周四（23日）比利時布魯塞爾出席北約峰會，同日亦會參加歐洲理事會及G7會議，討論對俄實施進一步制裁及向烏克蘭提供人道主義援助。白官周日（20日）宣布，拜登在峰會翌日將出訪波蘭，與波蘭總統杜達（Andrzej Duda）舉行雙邊會晤，商討應對烏克蘭危機。

消息人士指，自提出北約領導人峰會以來，美歐官員已著手擬定會議成果。據悉，會議將敲定及公布對俄新制裁措施，包括向俄羅斯財閥實施新一輪制裁、收緊俄財政限制以及進一步限制俄能源進口等。官員亦討論為烏克蘭提供更多支援，包括考慮提供新軍事或財政援助，加強烏國防禦。

《路透社》引述歐盟高級外交官指，包括立陶宛在內的波羅的海國家正推動對俄全面實施石油禁運、但被德國警告，指由於歐洲能源價格高企，呼籲不要過早採取行動。外交官透露，一旦俄羅斯在烏克蘭發動化武襲擊，或猛烈轟炸首都基輔，可能觸發歐洲實施能源禁運。

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此外，拜登亦考慮在北約東部增加美軍部署規模，加強美國在關鍵時刻對歐洲防禦的承諾。

但有分析指，拜登雖然在俄烏戰爭，成功拉攏歐亞盟友連成一線，事實上他與北約成員國均支持以外交方式解決危機，定立界線拒絕派兵支援。分析認為，此舉無助俄烏停火，或制止俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）繼續襲擊烏國平民。

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責任編輯：郭麗明