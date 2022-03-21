【Android】為開發者大會做準備？Google總部Android雕像全撤離

▲ 據科技網站Android Authority報道指，Google美國加州山景城總部Building 44大樓外的一片空地，原擺放不同Android版本的雕像，近日變成一塊爛地。

Google美國加州山景城總部園區內，設有一個聚集各款Google Android機械人吉祥物雕像的打卡區域，但據科技網站Android Authority報道指出，這些Android雕像在最近數星期，已經神秘消失，目前已經移至未對外公開地區，未知是否正在為5月舉行的Google I/O開發者大會做準備。

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Android Authority報道指，Google總部Building 44大樓外的一片空地，原本擺放了多個代表不同Android版本的雕像，但這些雕像在最近數星期已經神秘消失，現時變成一塊爛地。Google暫未有就移走Android雕像作出解釋。

外媒估計，由於Google自Android 10開始，就沒有以甜點去為系統命名，在Android 12後更開始更放棄綠色機械人的形象，加上雕像日曬雨淋，容易導致熱膨脹損壞、出現髒污等情況，因此Google有可能是將這些雕像移到其他區域，進行修復及整理。

Android Authority表示，也有機會Google是在5月I/O開發者大會舉行前進行翻新，亦可能是隨著新版Android作業系統不再對外說明代號名稱，而永久將他們從總部移除。

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責任編輯：曾曉汶

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