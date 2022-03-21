盈富基金（02800）換走經理人道富環球怎解讀 可考慮買入盈富基金？ 股市 11:33 2022/03/21 分享： 盈富基金 （02800） 將撤換經理人道富環球投資管理亞洲，盈富基金股價今早先升後跌，現處21.58元水平。盈富基金撤換經理人消息怎解讀？對盈富基金股價有何影響？欲買入盈富基金應採取什麼策略？耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）為你解讀。 *重溫《開市追揸沽》譚智樂（Arnold）為你分析* 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 盈富基金（02800）換走經理人道富環球怎解讀 可考慮買入盈富基金？ 今日 盈富基金（02800）換走經理人道富環球怎解讀 可考慮買入盈富基金？ 【2800】盈富基金據報將換經理人、恒生及南方東英入最後角逐 花落誰家最快一周內揭盅 2022/03/20 【2800】盈富基金據報將換經理人、恒生及南方東英入最後角逐 花落誰家最快一周內揭盅 盈富基金2800股價創52周新低 是否撈底時機？ 2022/03/14 盈富基金2800股價創52周新低 是否撈底時機？ 你可能感興趣 盈富基金（02800）換走經理人道富環球怎解讀 可考慮買入盈富基金？ 今日 11:33 盈富基金（02800）換走經理人道富環球怎解讀 可考慮買入盈富基金？ 【2800】盈富基金據報將換經理人、恒生及南方東英入最後角逐 花落誰家最快一周內揭盅 19:13 2022/03/20 【2800】盈富基金據報將換經理人、恒生及南方東英入最後角逐 花落誰家最快一周內揭盅 盈富基金2800股價創52周新低 是否撈底時機？ 13:43 2022/03/14 盈富基金2800股價創52周新低 是否撈底時機？ 最新專欄文章 更多 港股現處熊市第三階段 散戶買股應採取什麼策略 今日 港股現處熊市第三階段 散戶買股應採取什麼策略 美國加息步伐明朗化 留意仍有兩個變數 2022/03/18 美國加息步伐明朗化 留意仍有兩個變數 四大內銀資產質素穩健 建設銀行（00939）突破下降軌重拾升勢？ 2022/03/18 四大內銀資產質素穩健 建設銀行（00939）突破下降軌重拾升勢？ 美股連升三日 升勢會否持續？ 2022/03/18 美股連升三日 升勢會否持續？ 息差擴闊有利本地銀行股 中銀香港（02388）冇貨、加注點操作？ 2022/03/18 息差擴闊有利本地銀行股 中銀香港（02388）冇貨、加注點操作？ 盈富基金（02800） 買入 基金 亞洲