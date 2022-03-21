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盈富基金（02800）換走經理人道富環球怎解讀 可考慮買入盈富基金？

股市 11:33 2022/03/21

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盈富基金 （02800） 將撤換經理人道富環球投資管理亞洲，盈富基金股價今早先升後跌，現處21.58元水平。盈富基金撤換經理人消息怎解讀？對盈富基金股價有何影響？欲買入盈富基金應採取什麼策略？耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）為你解讀。

*重溫《開市追揸沽》譚智樂（Arnold）為你分析*

 

 

欄名 : 3分鐘睇股

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