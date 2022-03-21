▲ 【防疫措施】林鄭：4.1取消禁飛令、4.19重啟面授課堂 大部分防疫措施維持至4.20、暫緩全民強檢

行政長官林鄭月娥主持抗疫記者會，政務司司長李家超、財政司司長陳茂波也一同出席。林鄭月娥在記者會稱，2月20日宣布防疫措施安排會維持至4月20日，因應目前已過一半，而作出期中檢討。她在席中公布最新放寬疫情路線圖，4月1日取消英美9國的禁飛令；4月19日起學校可以重啟面授課堂；4月20日起分三階段放寬其他防疫措施；暫緩全民強制檢測。

9國禁飛令4月1日取消 最快7日完成酒店隔離檢疫

林鄭月娥稱，因應香港社會經濟需要，9國「禁飛令」不合時宜，也令滯留外地港人困擾，4月1日起會放寬入境要求，劃一所有出發地安排。首階段會適用於已完成接種疫苗的港人，從外地回香港，需要出示48小時有效的陰性檢測證明，並已訂至少7晚檢疫酒店。

抵港後需要在香港機場「檢測待行」，入境人士須守14日檢疫令，若第5日核酸檢測陰性、第6和7日快速檢測陰性，可以在第7日離開酒店，進行7日自我醫學監察，第12日仍須進行核酸檢測。

被問及日後通關策略會否以內地優先，林鄭月娥稱，長遠公共衛生策略須同時考慮與其他國家、內地的連接。

小學、國際學校及幼稚園復活節後率先面授

林鄭月娥續指，會在4月19日起恢復面授課堂，由小學、國際學校及幼稚園先實行。她表示，文憑試DSE現時維持4月22日開考安排，但會有後備方案。

4月20日起三階段放寬防疫措施 暫緩全民強檢

至於其他疫情防控措施，林鄭月娥稱會在4月20日分三階段放寬防疫措施。

第一階段：大部分表列處所可以重開，泳池、酒吧續暫停；食肆可增至每枱最多4人、堂食可至晚上10時。

第二階段：餘下表列處所可以重開；食肆可增至每枱最多4人、晚市堂食可再延長至晚上12時；戶外運動、郊野公園毋須強制戴口罩。

第三階段：餘下處所的基本限制解除，但會保留限聚人數、口罩令、使用安心出行、疫苗通行證等安排。

全民強檢方面，林鄭月娥稱，已參考本地、內地專業意見，並已做大量預備工作，但因應全民強檢於疫情初期最有效，而香港社區組織能力較內地弱，難做到「一宗不漏」的根本目標。

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