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【SpaceX】「獵鷹9號」火箭推進器第12次進行太空任務   創重複使用最多紀錄　

科技 13:00 2022/03/21

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SpaceX的「獵鷹9號」火箭推進器，完成了第12次太空任務，成功創下推進器重複使用的新紀錄。（法新社）

「科技狂人」馬斯克（Elon Musk）旗下航天科技企業SpaceX能夠快速進行火箭升空，其中一個原因是重複使用火箭推進器，以減低製造及時間成本。日前SpaceX的「獵鷹9號」火箭推進器，更完成了第12次太空任務，成功創下推進器重複使用的新紀錄。

【烏克蘭】馬斯克警告：Starlink或成俄羅斯攻擊目標

據外媒《Digital Trends》報道，該太空任務於上周六（19日），在佛羅里達州卡納維拉爾角空軍基地的40號航天發射場（SLC-40）進行，53顆Starlink衛星由「獵鷹9號」運載進入低地球軌道。

【烏克蘭】馬斯克：SpaceX將拯救國際太空站　免於墜落地球

「獵鷹9號」的火箭推進器在該太空任務中完成其第12次發射，創下至今為止，單個推進器被重複使用最多的次數。此前該推進器曾用於其他9次Starlink衛星任務、雷達衛星星座任務（RADARSAT Constellation mission），以及乘龍演示-2任務（Crew Dragon Demo-2 mission）。

隨著這次53顆Starlink衛星的發射，並成功部署到軌道上，Starlink衛星的總數現已超過2,300顆。雖然Starlink計劃目前仍處於測試階段，但已開始向全球29個國家提供互聯網服務。

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責任編輯：陳卓賢

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