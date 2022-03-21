  • 23°C
香港時間 : 2022321日 (一) 12:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭戰爭】澤連斯基：談判失敗 恐爆第3次世界大戰

環球政治 11:01 2022/03/21

分享：

俄烏戰爭持續大半個月，俄烏兩國一直未能達成停火協議。烏克蘭總統澤連斯基接受美媒訪問時，透露他已準備好與俄羅斯總統普京談判。但澤連斯基警告假如俄烏談判失敗，恐會爆發第三次世界大戰。

【烏克蘭戰爭】馬里烏波爾拒降 俄警告或爆人道災難 【下一頁】

澤連斯基（Volodymyr Zelensky）周日（20日）接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問，坦言他認為必須談判，才有望結束這場戰爭。澤連斯基表示他已為過去兩年做好準備，以及準備好與普京（Vladimir Putin）談判。

澤連斯基表示：

我認為我們必須使用任何形式及機會來換取談判的可能性，是與普京交談的可能性。

（I think that we have to use any format, any chance in order to have a possibility of negotiating, possibility of talking to Putin.）

但他警告如果談判失敗會面臨嚴重後果：

但如果這些嘗試​​失敗，代表會發生第三次世界大戰。

（But if these attempts fail, that would mean that this is a third World War.） 

【烏克蘭戰爭】澳洲禁向俄出口氧化鋁 捐7萬噸煤助烏 【下一頁】

普京聲稱烏克蘭政府充滿新納粹分子，澤連斯基認為上述言論表明普京或有能力採取非常可怕的下一步措施。

澤連斯基上周承認烏克蘭不會加入北約，外界認為他是暗示作出讓步。而他周日表示如果烏克蘭能成為北約成員國，就不會爆發俄烏戰爭。

他指每日都有國民喪生，希望為國家和人民爭取安全保障。如果北約成員國準備好接受烏克蘭，就應該立即行動。不過他仍對北約自戰爭爆發以來向烏克蘭提供的援助。

澤連斯基認為他表現得最弱的一點是，烏克蘭自戰爭以來喪生大量兒童的生命。他表示烏克蘭正努力保衛國家及主權。

聯合國人權事務高級專員周日表示，自戰爭爆發以來，已有11名女童和25名男童喪生。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【烏克蘭戰爭】馬里烏波爾拒降 俄警告或爆人道災難
今日
【烏克蘭戰爭】馬里烏波爾拒降 俄警告或爆人道災難
【烏克蘭戰爭】澳洲禁向俄出口氧化鋁 捐7萬噸煤助烏
2022/03/20
【烏克蘭戰爭】澳洲禁向俄出口氧化鋁 捐7萬噸煤助烏
【烏克蘭戰爭】尼古拉耶夫軍營遭空襲 多名烏兵恐喪生（第二版）
2022/03/20
【烏克蘭戰爭】尼古拉耶夫軍營遭空襲 多名烏兵恐喪生（第二版）
【烏克蘭戰爭】烏抗俄比作英國脫歐 英揆約翰遜捱轟
2022/03/20
【烏克蘭戰爭】烏抗俄比作英國脫歐 英揆約翰遜捱轟
【烏克蘭戰爭】馬里烏波爾市議會稱 數千人遭強行帶至俄
2022/03/20
【烏克蘭戰爭】馬里烏波爾市議會稱 數千人遭強行帶至俄

你可能感興趣

【烏克蘭戰爭】馬里烏波爾拒降 俄警告或爆人道災難
今日 10:50
【烏克蘭戰爭】馬里烏波爾拒降 俄警告或爆人道災難
【烏克蘭戰爭】澳洲禁向俄出口氧化鋁 捐7萬噸煤助烏
17:35 2022/03/20
【烏克蘭戰爭】澳洲禁向俄出口氧化鋁 捐7萬噸煤助烏
【烏克蘭戰爭】尼古拉耶夫軍營遭空襲 多名烏兵恐喪生（第二版）
17:53 2022/03/20
【烏克蘭戰爭】尼古拉耶夫軍營遭空襲 多名烏兵恐喪生（第二版）
軍事衝突 政治 地緣政治 普京 戰爭 澤連斯基 俄羅斯 烏克蘭 北約

上一篇文章

【烏克蘭戰爭】澤連斯基恐三戰或爆發 拒馬里烏波爾投降（不斷更新）

下一篇文章

【烏克蘭戰爭】馬里烏波爾拒降 俄警告或爆人道災難
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】美武器援助數日內抵烏 俄批美阻協議
【烏克蘭戰爭】美武器援助數日內抵烏 俄批美阻協議
【新冠疫苗】英國推第4針500萬人受惠 部分人為第5針
【新冠疫苗】英國推第4針500萬人受惠 部分人為第5針
【Omicron】福西：亞變種BA.2或成美主流病毒 恐現新一波疫情
【Omicron】福西：亞變種BA.2或成美主流病毒 恐現新一波疫情
【烏克蘭戰爭】澤連斯基恐三戰或爆發 拒馬里烏波爾投降（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】澤連斯基恐三戰或爆發 拒馬里烏波爾投降（不斷更新）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月21日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月21日 時間11:00）
【烏克蘭戰爭】尼古拉耶夫軍營遭空襲 多名烏兵恐喪生（第二版）
【烏克蘭戰爭】尼古拉耶夫軍營遭空襲 多名烏兵恐喪生（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款