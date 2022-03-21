【烏克蘭戰爭】澤連斯基：談判失敗 恐爆第3次世界大戰

俄烏戰爭持續大半個月，俄烏兩國一直未能達成停火協議。烏克蘭總統澤連斯基接受美媒訪問時，透露他已準備好與俄羅斯總統普京談判。但澤連斯基警告假如俄烏談判失敗，恐會爆發第三次世界大戰。

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澤連斯基（Volodymyr Zelensky）周日（20日）接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問，坦言他認為必須談判，才有望結束這場戰爭。澤連斯基表示他已為過去兩年做好準備，以及準備好與普京（Vladimir Putin）談判。

澤連斯基表示：

我認為我們必須使用任何形式及機會來換取談判的可能性，是與普京交談的可能性。 （I think that we have to use any format, any chance in order to have a possibility of negotiating, possibility of talking to Putin.）

但他警告如果談判失敗會面臨嚴重後果：

但如果這些嘗試​​失敗，代表會發生第三次世界大戰。 （But if these attempts fail, that would mean that this is a third World War.）

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普京聲稱烏克蘭政府充滿新納粹分子，澤連斯基認為上述言論表明普京或有能力採取非常可怕的下一步措施。

澤連斯基上周承認烏克蘭不會加入北約，外界認為他是暗示作出讓步。而他周日表示如果烏克蘭能成為北約成員國，就不會爆發俄烏戰爭。

他指每日都有國民喪生，希望為國家和人民爭取安全保障。如果北約成員國準備好接受烏克蘭，就應該立即行動。不過他仍對北約自戰爭爆發以來向烏克蘭提供的援助。

澤連斯基認為他表現得最弱的一點是，烏克蘭自戰爭以來喪生大量兒童的生命。他表示烏克蘭正努力保衛國家及主權。

聯合國人權事務高級專員周日表示，自戰爭爆發以來，已有11名女童和25名男童喪生。

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責任編輯：鄭錦玲