【烏克蘭戰爭】澤連斯基：談判失敗 恐爆第3次世界大戰

俄烏戰爭持續大半個月,俄烏兩國一直未能達成停火協議。烏克蘭總統澤連斯基接受美媒訪問時,透露他已準備好與俄羅斯總統普京談判。但澤連斯基警告假如俄烏談判失敗,恐會爆發第三次世界大戰。

澤連斯基(Volodymyr Zelensky)周日(20日)接受美國有線新聞網絡(CNN)訪問,坦言他認為必須談判,才有望結束這場戰爭。澤連斯基表示他已為過去兩年做好準備,以及準備好與普京(Vladimir Putin)談判。

澤連斯基表示:

我認為我們必須使用任何形式及機會來換取談判的可能性,是與普京交談的可能性。

(I think that we have to use any format, any chance in order to have a possibility of negotiating, possibility of talking to Putin.)