【烏克蘭戰爭】馬里烏波爾拒降 俄警告或爆人道災難

烏克蘭南部城市馬里烏波爾持續被圍城，遭俄軍不斷進襲。俄羅斯軍方要求當地於香港時間上午10時投降，警告人道災難恐怕會爆發。但烏克蘭政府已經拒絕投降要求，呼籲俄方開放人道走廊供平民撤離。

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俄羅斯國防管理上校Mikhail Mizintsev將軍周日（20日）表示，馬里烏波爾（Mariupol）的人道災難已展開，要求當地莫斯科時間周一（21日）清晨5時（香港時間上午10時）前投降，並確保所有投降士兵有安全通道離開馬里烏波爾。

Mizintsev表示，馬里烏波爾的東行及西行人道走廊可能在當地時間周一上午9時（香港時間下午3時）開啟。

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但烏克蘭媒體Ukrainska Pravda報稱，基輔政府迅速拒絕要求，副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）表明不會投降，並已通報俄方。韋列舒克指俄方與其浪費時間發出一封8頁信件，不如開啟人道走廊。

馬里烏波爾市政府上周六（19日）聱稱，過去數周幾千名居民被驅逐至俄羅斯。烏克蘭總統澤連斯基同日表示，馬里烏波爾的慘況將會世代銘記，指烏克蘭正為國家主權戰鬥。

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責任編輯：吳漢培