【禁飛令】港府4.1取消英美9國禁飛令　國泰航空4月復飛僅兩周一班、避觸發熔斷機制累客（附最新抵港航班資料）

▲ 【禁飛令】港府放寬英美9國禁飛令、首階段4月1日實行 國泰航空曾升3%創一年高

第五波疫情爆發前，港府今年1月8日宣布向英國、美國、加拿大、澳洲、菲律賓等9國實行航班熔斷機制「禁飛令」，禁止9國客機抵港，措施原訂實行至4月20日，長達逾100日。禁飛令不單令港人難以回港，也被外資機構詬病多時，特首林鄭月娥周一（20日）直言香港最新疫情下禁飛令「不合時宜」，提早4月1日取消禁飛令，並簡化已接種疫苗人士抵港檢疫安排。

國泰航空 （00293） 周一股價一度創2020年7月新高，公司表示政府決定解除所有客機航班從9個國家抵港的禁令，及放寬已完成接種疫苗的香港居民抵港後隔離要求。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

國泰航空4月恢復部分抵港航班、兩周一班 考慮熔斷機制潛在影響

國泰航空續指，會從4月1日起恢復更多抵港的航班，並盡力減低因航班熔斷停飛而可能為乘客引致的不便，詳情將盡快於公司公怖。

據國泰最新網站資料，已重新安排英國、美國、加拿大、澳洲和菲律賓客機抵港，但大部分地點全月僅有兩班，部分全月更只有一班，包括倫敦最快4月24日才有客機出發至香港，要由英國抵港最早可乘搭的直航國泰航班，4月3日將由曼徹斯特出發。

國泰航空解釋，因應港府現行的14天航班熔斷機制，為了避免顧客因突如其來的情況而須另行安排檢疫酒店或其他行程細節，只能就每航線每14日才安排一班航班。

據公司2月客貨運資料，國泰2月只營運疫情前2%客運運力。

禁飛令解禁後 國看國泰4月營運英美加菲澳抵港航班安排

▼ 點擊圖片放大 +2

林鄭月娥稱，4月1日起會放寬入境要求，劃一所有出發地安排。首階段會適用於已完成接種疫苗的港人，從外地回香港，需要出示48小時有效的陰性檢測證明，並已訂至少7晚檢疫酒店。

抵港後需要在香港機場「檢測待行」，入境人士須守14日檢疫令，若第5日核酸檢測陰性，可以在第7日離開酒店，進行7日醫學監察，第12日仍須進行核酸檢測。

政府最快4.20放寬堂食時間﹐大家樂、譚仔、太興創近一個月高，可見【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】長和、國泰、騰訊、九置、新奧能源及阿里

相關文章：

【烏克蘭戰爭】港企避開俄羅斯風險 國泰航空停飛越俄領空、屈臣氏6月退出 李澤鉅：局勢令人痛心

【國泰業績】國泰航空承諾今年不裁員不減薪不放無薪假 主席：我們在請人

【國泰業績】國泰機組人員去年累住6.2萬晚檢疫酒店、相當於170年 向市民「真摯慰問和殷切關懷」