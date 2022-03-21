【禁飛令】港府放寬英美9國禁飛令、首階段4月1日實行　國泰航空曾升3%創一年高

▲ 【禁飛令】港府料放寬英美9國禁飛令、今設放寬路線圖 國泰航空升3%創一年高

第五波疫情爆發前，港府今年1月8日宣布向英國、美國、加拿大、澳洲、菲律賓等9國實行航班熔斷機制「禁飛令」，禁止9國客機抵港，措施原訂實行至4月20日，長達逾100日。禁飛令不單令港人難以回港，也被外資機構詬病多時，特首林鄭月娥今天宣布，提早4月1日放寬政策。

林鄭月娥稱，4月1日起會放寬入境要求，劃一所有出發地安排。首階段會適用於已完成接種疫苗的港人，從外地回香港，需要出示48小時有效的陰性檢測證明，並已訂至少7晚檢疫酒店。

抵港後需要在香港機場「檢測待行」，入境人士須守14日檢疫令，若第5日核酸檢測陰性，可以在第7日離開酒店，進行7日醫學監察，第12日仍須進行核酸檢測。

國泰航空 （00293） 今早股價向好，曾升3%，暫報7.96元，創逾52周高，最新升幅回順至2%。

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