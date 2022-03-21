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【禁飛令】港府放寬英美9國禁飛令、首階段4月1日實行　國泰航空創一年高後走弱、滙證看好

股市 16:19 2022/03/21

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【禁飛令】港府放寬英美9國禁飛令、首階段4月1日實行　國泰航空曾升3%創一年高

第五波疫情爆發前，港府今年1月8日宣布向英國、美國、加拿大、澳洲、菲律賓等9國實行航班熔斷機制「禁飛令」，禁止9國客機抵港，措施原訂實行至4月20日，長達逾100日。禁飛令不單令港人難以回港，也被外資機構詬病多時，特首林鄭月娥今天宣布，提早4月1日取消禁飛令。

國泰航空 （00293） 今早股價向好，最多升5%，高見8.11元，創逾52周高，但午後升幅收窄，全日只升0.4%，報7.76元，成交增至3.2億元。

滙豐證券發表報告指，從過去經驗，一旦疫情受控制，地產等由本地驅動的行業可迅速復甦，而通關應有助於商業活動恢復，料受惠受股份包括友邦保險 （01299） 、國泰、九龍倉置業 （01997） 、周大福 （01929）

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林鄭交代防疫路線：4.19重啟面授課堂 大部分防疫措施維持至4.20、暫緩全民強檢，可見【下一頁】

林鄭月娥稱，4月1日起會放寬入境要求，劃一所有出發地安排。首階段會適用於已完成接種疫苗的港人，從外地回香港，需要出示48小時有效的陰性檢測證明，並已訂至少7晚檢疫酒店。

抵港後需要在香港機場「檢測待行」，入境人士須守14日檢疫令，若第5日核酸檢測陰性，可以在第7日離開酒店，進行7日醫學監察，第12日仍須進行核酸檢測。

消息指政府研放寬防疫限制包括堂食時間﹐大家樂、譚仔、太興創近一個月高，可見【下一頁】

 

【石Sir一周前瞻及異動股】長和、國泰、騰訊、九置、新奧能源及阿里

 

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【國泰業績】國泰機組人員去年累住6.2萬晚檢疫酒店、相當於170年　向市民「真摯慰問和殷切關懷」

港股 防疫措施 林鄭月娥 國泰航空 國泰航空（00293）

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