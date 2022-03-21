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【機迷熱話】黑客破壞《艾爾登法環》存檔　遊戲角色會反覆摔死

科技 11:00 2022/03/21

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有黑客入侵了PC版的《艾爾登法環》（Elden Ring），並會破壞遊戲存檔，讓遊戲角色反覆摔死，進入無盡的死亡循環。（法新社）

對遊戲玩家來說，最痛苦的事莫過於存檔壞了，而無法繼續闖關，白費以往的努力。據社交平台Reddit玩家指出，最近有黑客入侵了PC版的《艾爾登法環》（Elden Ring），並會破壞遊戲存檔，讓遊戲角色反覆摔死，進入無盡的死亡循環。

【機迷熱話】哈利波特遊戲《霍格華茲的傳承》　將於今年聖誕登場（有片睇+多圖）

據Engadget報道指出，當《艾爾登法環》玩家進入線上模式，並重新載入存檔時，黑客有可能會入侵遊戲並破壞存檔，讓遊戲角色反復摔死。即使重新載入存檔，但這情況仍會不斷重複，使玩家不得不放棄存檔，重新開始。更有玩家表示，這令他失去了多達100小時的遊戲時間。

【機迷熱話】美國動物保護組織PETA　藉《艾爾登法環》宣導愛護動物

《艾爾登法環》開發商及發行商FromSoftware和Bandai Namco，未有就事件作出回應。Engadget就建議，玩家可選擇離線模式來進行此遊戲，但如果堅持要進入線上模式的話，就需定期備份好存檔，以防黑客入侵遊戲角色。

最後，在最壞的情況下，仍有一個方法可救回存檔，就是在遊戲角色死亡前按下「Alt」 +「 F4」鍵，然後在重新載入遊戲時，快速前往遊戲中的檢查站Site of Grace。

蘋果最新5G手機iPhone SE（第三代）已正式開賣，被譽為「小野獸」的新iPhone SE到底有哪些強勁功能？本報記者就搶先上手試玩！

責任編輯：陳卓賢

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