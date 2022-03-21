▲ 【第五波疫情】消息指政府研放寬防疫限制包括堂食時間 大家樂、譚仔、太興均升7%並創近一個月高

本地傳媒報導，如果在此之前疫情明顯好轉，港府不排除提早放寬社交距離措施。本地餐飲股抽升，大家樂 （00341） 升7.7%，報13.16元，譚仔 （02217） 升6.6%，報2.73元，太興 （06811） 升7%，兩者同創近一個月高。

另外，敘福樓 （01978） 升4.5%，大快活 （00052） 升4.2%，翠華 （01314） 升2%。

本地傳媒指，行政長官林鄭月娥今日（21日）將公布防疫中期檢討的路線圖，交代4月20日之後的狀況，消息指政府目前具體方向仍在構思階段，但預料放寬的步伐會相對緩慢，例如從逐步放寬食肆堂食時間、戶外活動等開始著手。

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編輯:姚卓然