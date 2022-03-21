▲ 【第五波疫情】最快4月20日放寬堂食 大家樂譚仔齊升逾半成、太興升9%

有本地傳媒周一報道，若香港疫情明顯好轉，港府不排除提早放寬社交距離措施，不過行政長官林鄭月娥在防疫記者會交代路線圖，晚市禁堂食等本地社交距離措施，會維持至4月20日，不會提早放寬。

林鄭月娥續指，會分三階段放寬社交距離措施，首階段就容許堂食至晚上10時，每枱人數也由最多2人升至4人。

本地餐飲股今早憧憬提早放寬防疫措施而獲資金追捧，港府最終公布與消息有所出入，但餐飲股半日表現依然理想。

大家樂 （00341） 最多升8%，見13.2元，半日升7%至13.02元。譚仔國際 （02217） 曾升7%，最新升4%，太興 （06811） 照升9%。

另外，敘福樓 （01978） 升8%，大快活 （00052） 升4%，翠華 （01314） 乾升7%。

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編輯：姚卓然