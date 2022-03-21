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【內房危機】融信中國核數師羅兵咸永道辭任　延遲刊發經審核年度業績　股價逆市跌4%

股市 10:30 2022/03/21

分享：

融信中國核數師羅兵咸永道辭任　延遲刊發經審核年度業績

融信中國 （03301） 宣布，羅兵咸永道會計師事務所已辭任公司的核數師，自3月18日生效。由於核數師變更以及中國的新型冠狀病毒病疫情限制集團及時收集必要文件的能力，融信中國預期無法完成必要程序，能於今年3月底前落實截至2021年底年度的經審核合併財務報表，將延遲刊發2021年度經審核年度業績。惟融信中國預期本月底仍公布未經審核合併年度業績。

表外債問題恐促審計收緊，專家：房企有機會3月底前無法公布業績，看【㠪一頁】

羅兵咸永道在辭任函中指出：（1）針對銀行回覆的詢證函中所述集團的個別銀行存款抵押，集團管理層須作出進一步澄清；（2）所要求資料的提供及銀行確認函的收發工作落後於計劃；及（3）鑒於上述原因，羅兵咸永道無法於協定時間表內就集團截去年底止年度年度業績完成全部審核工作。

融信中國指，由於中國近期爆發新型冠狀病毒病疫情，集團的財務滙報及審核程序受到不利影響，董事會認為在切實可行的情況下儘快推進及完成審核工作符合公司及其股東的最佳利益，因此董事會議決建議羅兵咸永道會計師辭任核數師，以便公司可委聘另一家合資格外部核數師在切實可行的情況下儘快完成審核工作。經審慎周詳考慮後，羅兵咸永道同意辭任公司核數師。董事會正在委任新核數師，以填補羅兵咸永道辭任後產生的臨時空缺。

融信中國逆市跌4.1%，現報2.35元。

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港股 羅兵咸永道 融信中國（03301）

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