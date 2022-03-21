▲ 【配股潮】港華智慧能源配股集4303萬元 包括CEO、高層等

由恒基地產 （00012） 聯席主席李家傑掌舵的港華智慧能源公布配發新股，涉及1166萬股，只佔已擴大後股本0.3684%，每股認購價3.69元，涉資共4303萬元。港華智慧能源配股認購價，較上周五（18日）收市價4.31元，折讓14%。港華智慧能源指，款項會用於一般營運資金。

港華智慧能源周一股價隨同業、大市向好，早市升3%，暫報4.44元。

港華智慧能源配股對象以公司高層為主，當中行政總裁黃維義、執董何漢明等10名被視為公司關連人士，認購2060萬元。另外，34名集團非重大附屬公司董事、集團附屬公司高級管理人員、集團非重大附屬公司及中華煤氣附屬公司之董事、中華煤氣或其附屬公司之高級管理人員，合計認購2243萬元。

港華智慧能源是次發行股份。配售股份設有兩年禁售期，即使禁售期屆滿，出售前也須提前5個營業日向公司發出書面通知，利用指定經紀執行有關轉讓。

港華智慧能源稱，公司去年8月採納一項股份獎勵計劃，可向集團選定董事及僱員授出股份作為獎勵，以留聘彼等為集團的持續營運及發展提供服務。

相關文章：

【業績｜公用股】港華智慧能源去年淨利潤跌13% 售氣量增21%、末期息派15港仙

【獨家專訪】李家傑化身X教授 接掌港華推動年輕人做地球拯救隊 「我的同事是super hero」

【港華智慧能源】港華燃氣斥逾6億元 向煤氣收購31間智慧能源公司股權