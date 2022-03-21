  • 23°C
香港時間 : 2022321日 (一) 12:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Telegram】溝通不良惹誤會？　巴西推行Telegram禁令僅維持2日

科技 10:13 2022/03/21

分享：

巴西總統Jair Bolsonaro表示，這一裁決是不可接受，認為「獨裁決定」損害了數百萬名巴西人的言論自由。（法新社）

社交平台Telegram、Facebook和Twitter等，已成為政治傳播的工具，令虛假訊息滿天飛。據《路透社》報道，巴西最高法院法官Alexandre de Moraes早前發出司法命令，要求Telegram凍結散播虛假政治訊息的帳戶，但由於Telegram未有對此作出回應，巴西最高法院上周五（18日）宣布，該國將禁用Telegram。但事件經過Telegram行政總裁解釋後，相關禁令已撤銷。

【烏克蘭】烏克蘭政府開Telegram頻道　成立志願者IT軍團對抗俄羅斯

用VPN存取Telegram    將罰15.6萬元

報道指，Telegram是巴西總統Jair Bolsonaro支持者的首選平台，而Moraes目前正在監督對Bolsonaro及其盟友散布虛假訊息的調查，並已命令互聯網供應商和電話營運商在10月巴西總統選舉前，禁止巴西民眾存取Telegram。若發現有人使用VPN或其他方式以Telegram進行溝通，也將面臨2萬美元（約15.6萬港元）的罰款。

【烏克蘭】烏克蘭民眾藉科技自救　加密通訊程式下載量激增

Jair Bolsonaro表示，這一裁決是不可接受，認為「獨裁決定」損害了數百萬名巴西人的言論自由。

Telegram：回覆丟失　要求推遲裁決

Telegram行政總裁Pavel Durov為事件致歉，他在聲明中解釋：「我們有為早前發出的司法命令作出回覆，且建議將未來有關刪除賬戶的請求，發送到一個專門的電郵地址。但不幸的是，這回覆一定被丟失了，因為當法院及後再聯繫Telegram時，寄送到Telegram的舊通用電郵地址，使我們錯過了進一步回應。」他表示現已向法院提交另一份報告，並要求法院推遲裁決。

而在Pavel Durov提出聲明後，巴西法院法官決定網開一面，今（21日）表示由於Telegram已充分處理相關要求，因而撤銷該決定。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【Telegram】防劇透神器？Telegram研發打格信息
2021/12/22
【Telegram】防劇透神器？Telegram研發打格信息
【Telegram】Telegram正式加入防劇透特效　不用再怕被劇透？
2022/01/01
【Telegram】Telegram正式加入防劇透特效　不用再怕被劇透？
【WhatsApp新功能】WhatsApp擬增審核功能　允許群組管理員刪除組員對話
2022/01/28
【WhatsApp新功能】WhatsApp擬增審核功能　允許群組管理員刪除組員對話
【烏克蘭戰爭】俄羅斯要求TikTok　停止向未成年人士推薦軍事內容
2022/03/01
【烏克蘭戰爭】俄羅斯要求TikTok　停止向未成年人士推薦軍事內容

你可能感興趣

【Telegram】防劇透神器？Telegram研發打格信息
11:14 2021/12/22
【Telegram】防劇透神器？Telegram研發打格信息
【Telegram】Telegram正式加入防劇透特效　不用再怕被劇透？
12:00 2022/01/01
【Telegram】Telegram正式加入防劇透特效　不用再怕被劇透？
【WhatsApp新功能】WhatsApp擬增審核功能　允許群組管理員刪除組員對話
12:00 2022/01/28
【WhatsApp新功能】WhatsApp擬增審核功能　允許群組管理員刪除組員對話
Telegram 政治 Facebook 巴西 Twitter VPN 社交平台

上一篇文章

【機迷熱話】黑客破壞《艾爾登法環》存檔　遊戲角色會反覆摔死

下一篇文章

【機迷熱話】遊戲平台Steam支援Chrome OS　進入Alpha階段測試
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【紅米新機】紅米Redmi K50系列旗艦手機登場　搭載天璣芯片售2,953港元起（多圖）
【紅米新機】紅米Redmi K50系列旗艦手機登場　搭載天璣芯片售2,953港元起（多圖）
【Audi電動車】Audi A6 Avant e-tron概念旅行車　達700公里續航距離
【Audi電動車】Audi A6 Avant e-tron概念旅行車　達700公里續航距離
【機迷熱話】遊戲平台Steam支援Chrome OS　進入Alpha階段測試
【機迷熱話】遊戲平台Steam支援Chrome OS　進入Alpha階段測試
【華為5G】華為擬推「5G手機殼」　抵抗美國制裁
【華為5G】華為擬推「5G手機殼」　抵抗美國制裁
【Google Maps故障】全球死機約兩小時　還有甚麼App作替代方案？
【Google Maps故障】全球死機約兩小時　還有甚麼App作替代方案？
【iOS 15.4】蘋果用戶投訴更新iOS 15.4後　電池續航力明顯下滑
【iOS 15.4】蘋果用戶投訴更新iOS 15.4後　電池續航力明顯下滑
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款