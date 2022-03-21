【Telegram】涉虛假訊息問題　巴西禁用Telegram

▲ 巴西總統Jair Bolsonaro表示，這一裁決是不可接受，認為「獨裁決定」損害了數百萬名巴西人的言論自由。（法新社）

社交平台Telegram、Facebook和Twitter等，已成為政治傳播的工具，令虛假訊息滿天飛。據《路透社》報道，巴西最高法院法官Alexandre de Moraes早前發出司法命令，要求Telegram凍結散播虛假政治訊息的帳戶，但由於Telegram未有對此作出回應，巴西最高法院近日宣布，該國將禁用Telegram。

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用VPN存取Telegram 將罰15.6萬元

報道指，Telegram是巴西總統Jair Bolsonaro支持者的首選平台，而Moraes目前正在監督對Bolsonaro及其盟友散布虛假訊息的調查，並已命令互聯網供應商和電話營運商在10月巴西總統選舉前，禁止巴西民眾存取Telegram。若發現有人使用VPN或其他方式以Telegram進行溝通，也將面臨2萬美元（約15.6萬港元）的罰款。

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Jair Bolsonaro表示，這一裁決是不可接受，認為「獨裁決定」損害了數百萬名巴西人的言論自由。

Telegram：回覆丟失 要求推遲裁決

Telegram行政總裁Pavel Durov為事件致歉，他在聲明中解釋：「我們有為早前發出的司法命令作出回覆，且建議將未來有關刪除賬戶的請求，發送到一個專門的電郵地址。但不幸的是，這回覆一定被丟失了，因為當法院及後再聯繫Telegram時，寄送到Telegram的舊通用電郵地址，使我們錯過了進一步回應。」他表示現已向法院提交另一份報告，並要求法院推遲裁決。

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責任編輯：陳卓賢