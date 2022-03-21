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【LPR不變】中國3月1年期LPR為3.7%、5年期為4.6%維持不變　內房股向下、碧桂園跌逾6%

股市 13:26 2022/03/21

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【LPR】中國3月1年期LPR為3.7%、5年期為4.6%　維持不變

中國3月1年期LPR為3.7%、5年期為4.6%，按月維持不變。內房股普遍向下，碧桂園 （02007） 跌6%，潤地 （01109） 、中海外 （00688） 、龍湖 （00960） 跌逾3%。

另外，世茂 （00813） 、旭輝 （00884） 、新城 （01030） 、龍光 （03380） 跌逾6%。

國務院金融穩定發展委員會3月16日召開專題會議，研究當前經濟形勢和資本市場問題。會議提及實振作一季度經濟，貨幣政策要主動應對，新增貸款要保持適度增長。人民銀行、證監會、銀保監會和國家外匯管理局當日均召開會議，傳達學習貫徹國務院金融委會議精神。

人民銀行提及「貨幣政策要主動應對」；銀保監會指出，「滿足市場主體合理融資需求，加大融資供給，新增貸款要保持適度增長。促進中小微企業融資增量、擴面、降價」。

【開市追揸沽】騰訊業績前瞻 能否撐起大市？（歡迎觀眾問股）

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【LPR】人行2月LPR維持不變　1年期LPR為3.7%、5年期為4.6%

【貨幣政策】官媒：人行上繳利潤不等同降準、惟降準必要性降低　籲關注月中MLF降息可能性

【大行看法】法巴：人行料4或5月再降MLF　看好離岸及在岸中資股保持強勢

編輯：姚卓然

LPR 貨幣政策 經濟 中國人民銀行

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