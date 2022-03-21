【LPR不變】中國3月1年期LPR為3.7%、5年期為4.6%維持不變　內房股向下、碧桂園跌逾6%

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4月取消禁飛及分三階段放寬防疫措施 航空股、商場收租股追得過？
中國3月1年期LPR為3.7%、5年期為4.6%，按月維持不變。內房股普遍向下，碧桂園 （02007） 跌6%，潤地 （01109） 、中海外 （00688） 、龍湖 （00960） 跌逾3%。
另外，世茂 （00813） 、旭輝 （00884） 、新城 （01030） 、龍光 （03380） 跌逾6%。
國務院金融穩定發展委員會3月16日召開專題會議，研究當前經濟形勢和資本市場問題。會議提及實振作一季度經濟，貨幣政策要主動應對，新增貸款要保持適度增長。人民銀行、證監會、銀保監會和國家外匯管理局當日均召開會議，傳達學習貫徹國務院金融委會議精神。
人民銀行提及「貨幣政策要主動應對」；銀保監會指出，「滿足市場主體合理融資需求，加大融資供給，新增貸款要保持適度增長。促進中小微企業融資增量、擴面、降價」。
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編輯：姚卓然