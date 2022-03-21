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【港股市況】恒指高開410點　阿里巴巴升逾6%、恒大系短暫停牌（不斷更新）

股市 09:25 2022/03/21

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港股市況不斷更新

港股承接美股上周五升勢，恒生指數開報21823點，升410點。科指升3.3%，報4631點。阿里巴巴 （09988） 升逾6%；美團 （03690） 、騰訊 （00700） 升近3%。恒大系開市前宣布短暫停牌。

即市走勢：

【09：25】俄鋁 （00486） 逆市跌逾3%。

【09：23】恒生指數開報21823點，升410點。科指升3.3%，報4631點。阿里巴巴 （09988） 升逾6%；美團 （03690） 、騰訊 （00700） 升近3%。

【09：17】【LPR】中國3月1年期LPR為3.7%、5年期為4.6%　維持不變

【08：59】恒指黑期升約554點，報22016點；道指期貨跌72點，報34682點。

【08：57】【內房危機】恒大、恒大物業、恒大汽車今停牌　暫未知悉原因

【08：47】【業績｜晶片股】上海復旦去年盈利升近3倍　每10股派息0.65元人民幣

【08：36】【業績｜物管股】朗詩綠色生活服務去年少賺11%　不派息

【08：21】【業績｜醫藥股】國藥去年盈利升增長近8%　擬派末期息0.75元人民幣

【08：06】【烏克蘭戰爭】澳洲禁對俄出口氧化鋁　俄鋁：正評估影響

【07：54】【新股IPO】疫苗公司瑞科生物2179今日起招股　一手入場費約12525元

【07：50】【盈喜盈警】中國華融去年扭虧為盈賺約3.7億元人民幣

【07：45】【新股IPO】瑞爾集團6639超額認購0.7倍　一手中籤率80% （附分配結果連結）

【07：45】港股ADR收報22012點，升600點或2.7%。滙豐 （00005） ADR折合報51.95元，較港收市價高0.55元或1.1%。騰訊 （00700） ADR折合報404.48元，較港收市價高23.48元或6.2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報105.91元，較港收市價高7.56元或7.7%。

更多ADR及中概股收市：

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    +3
    +2

【07：30】美股上周五上揚，習拜通話，中美元首同意保持開放溝通渠道的重要性，美國不尋求與中國打新冷戰，分析預料對中美關係有緩和作用，道指上周五倒升274點，報34754點；標指升51點，報4463點；納指升279點或2.05%，報13893點。

即睇美股收市：

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    +7
    +6

港股上日市況，詳情請看：【下一頁】

責任編輯：梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

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